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Полицейские совместно с Охотнадзором провели рейд по отлову браконьеров в Истринском районе
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Полицейские совместно с Охотнадзором провели рейд по отлову браконьеров в Истринском районе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Всего несколько дней назад в регионе стартовал весенний сезон охоты. Сотрудники полиции совместно с Охотнадзором провели рейд в Истринском районе, в ходе которого поймали браконьеров. Какое наказание им грозит ‐ расскажет телеканал «360».
Из года в год охотники приезжают пострелять на только-только оттаявшие озера и болота. Чаще всего это происходит без надлежащих документов на добычу дичи, а также без разрешения на оружие. Сегодня сотрудники полиции совместно с Охотнадзором провели операцию по поимке браконьеров.
На охоту патруль отправляется ранним утром. Первого стрелка обнаружили сразу. Его выдал звук ружейного выстрела, который был слышен за несколько километров. Как оказалось, стрелять дичь Сергей Соловьев приезжает ежегодно и документы у него в порядке. Причиной браконьерства мужчина считает короткие сроки на охоту.
Люди приезжают на охоту. Деньги заплатили, и дичи нет. Вот и начинается пальба по всем подряд — по чайкам, по куропаткам. Для охоты нужно желание и надлежащие документы
— Сергей Соловьев, охотник.
Найти лежки любителей пострелять непросто. Они, как никто, знают толк в маскировке. Обнаружить охотников можно по характерным признакам: чучела, плавающие вблизи и звучащий манок, эмитирующий крики птиц. После длительного обследования, была обнаружена еще одна группа охотников. Для того, чтобы к ней подобраться, бригада перехвата буквально пробиралась сквозь лесную чащу и болота.
Чтобы охотиться по правилам, нужно повозиться с документами. О правилах и сроках охоты рассказал старший инспектор Охотничего отдела Алексей Спицин.
Весенняя охота в Московской области открылась 14 числа. Будет она длиться на протяжении 10 дней. При осуществлении охоты в охотничьих угодьях охотник должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, путевку, в случае осуществления с охотничьим огнестрельным оружием — разрешение на оружие
— Алексей Спицин, старший инспектор отдела Охотничего надзора №1 по г.о. Истра.
За прошлый год было поймано более 40 браконьеров. Нарушение правил грозит штрафом от 500 до 4000 рублей или отзыв лицензии на срок от года до двух лет.
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