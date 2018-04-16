«Тамара», «Колхида», «Пернач». Как сложилась судьба донской «Авроры»

В болгарском порту Варна в середине 1960 годов начались работы по очистке портовой гавани. Водолазы увидели яхту, чьи изящные очертания отличались от полуистлевших остовов рыбачьих судёнышек.

На борту сохранилась позолоченная надпись: «Колхида». Так была раскрыта тайна корабля, который называли донской «Авророй», и который безвестно пропал в 1920 году.

В Петрограде сигнал к началу вооружённого выступления подал крейсер «Аврора», а революционные события в Ростове в 1917-м начались с судна «Колхида». Именно его радист получил сообщение о победе восстания в Петрограде и передал эту весть местным большевикам.

Буквально через несколько часов был организован митинг на месте нынешнего парка им. Горького, с которого начались революционные события на Дону

Ирония судьбы заключается в том, что предвестница смены режима «Колхида», по палубе которой разгуливали большевики, когда-то принадлежала императорской семье.

Аристократка океана

В 1898 году с верфи завода «Вильям Крейтон и Компания» в Або (ныне Турку Финляндия ) сошла красавица-яхта «Тамара». Её владелец — великий князь Михаил Александрович.

Изящное парусно-моторное судно было создано для торжеств и необычайных путешествий. Его аристократический силуэт будто парил над океаном. При этом яхта была мощная и очень внушительных размеров.

Для сравнения: в то же время французы построили для болгарского военно-морского флота крейсер «Надежда» водоизмещением 717 тонн. А водоизмещение яхты для члена семьи россий­ского императора составило 992 тонны.

В 1890-1891 годах сыновья великого князя Михаила Александровича — Александр и Сергей отправились в плавание из Севастополя в Индийский океан. Их сопровождал Густав Радде, известный русский географ и натуралист. Свои путевые впечатления он перенёс на страницы двухтомника «23000 миль на яхте „Тамара“.

К этому изданию академик Н. С. Самокиш сделал 456 рисунков. По художественному оформлению эта книга стала одним из лучших образцов книжной графики своего времени.

В книге описана повседневная жизнь на яхте, её обитатели, природа тропических стран, посещение Джохорского султана, путешествие по рекам Индии , охота на слонов и тигров.

В феврале 1891 года, когда будущий император находился на Цейлоне , в порт Коломбо вошла яхта „Тамара“. Николай был рад встрече с Александром и Сергеем. Братья с удовольствием охотились в джунглях острова.

Пят­надцать лет императорский дом владел яхтой „Тамара“, но в канун Первой мировой войны (июнь 1913 года) великий князь Алексей Михайлович за весьма солидную сумму продал её морскому ведомству. Судно переименовали в „Колхиду“, перебазировали в Севастополь и вооружили несколькими орудиями, и мощной радиостанцией. Яхта стала кораблём связи при штабе командующего Черноморским флотом.

Румынии, В годы Первой мировой войны корабль принял участие в военных действиях у берегов Турции Болгарии . Но в конце 1916 года „Колхида“ получила пробоину и встала на ремонт у верфи Ростовского судостроительного завода. Повреждения были достаточно сильными, поскольку её ремонтировали около года.

Под красным флагом

»Здесь, на Дону, яхту застали эпохальные исторические события: грянула революция, — рассказывает старший научный сотрудник Ростовского областного музея краеведения (отдел истории Дона) Вера Голошубова. — Экипаж судна состоял в основном из большевиков, поэтому матросы тут же отправили своего представителя в местный Совет рабочих и солдатских депутатов и стали поддерживать радиосвязь с Петроградом.

25 октября 1917 года радист «Колхиды» первым принял радиограмму крейсера «Аврора» с сообщением о свержении Временного правительства. Почти сразу же при помощи экипажа «Колхиды» большевики организовали митинг у здания ротонды в городском саду. Власть в городе официально перешла к рабочим и крестьянам, но это было только началом кровопролитной борьбы.

27 ноября 1917 года на палубу «Колхиды» поднялся А. С. Бубнов, который руководил Черноморской флотилией, прибывшей на помощь ростовским пролетариям.

В Петроград полетела телеграмма: «Потери с обеих сторон значительные, одновременно идёт борьба за станцию Ростов, где засели юнкера под предводительством генерала Потоцкого. Черноморская флотилия обстреливает линию Кизитеринка-Нахичевань. Настроение наших частей твёрдое и бодрое».

Из Петрограда отвечали: «Действуйте со всей решительностью против врагов народа, не дожидаясь никаких указаний сверху. Каледины, Корниловы, Дутовы — вне закона».

Позже радист «Колхиды» отбил следующее сообщение: «В ночь на 28 ноября станция Нахичевань захвачена войсками военно-революционного комитета. Юнкера отступили по направлению к Новочеркасску . Нами взяты броневые машины и различные припасы. Утром 28 ноября юнкера были выбиты со станции Ростов. Казаки сдались. Генерал Потоцкий и члены его штаба арестованы…»

Но уже 2 декабря белогвардейцы вновь взяли Ростов. Вместе с Черноморской флотилией «Колхида» двинулась к Азову . У станицы Гниловской яхта села на мель. Другие суда, попав под огонь противника, не смогли оказать ей помощь. Команда оставила корабль.

До нас дошли воспоминания одной из участниц тех декабрьских событий 1917 года (к сожалению, её имя не сохранилось). Женщина рассказывала, что когда Ростов был сдан Каледину, она и её подруги были санитарками Красной гвардии. Девушки бросились на поиски «Колхиды», в надежде уйти с ней: «Встретившая нас Козелева подтвердила распоряжение расходиться по домам. Мы спросили: „Где „Колхида“? — „Колхида“ ушла из Ростова. Против станицы Гниловской села на мель, а больше ничего неизвестно“. Мы понеслись в станицу Гниловскую. Прибежали — посередине Дона стояла неподвижная „Колхида“. Не видно было и движения на её палубе. Сердце сжалось. Стало ясно, что судно покинули».

Последнее путешествие

Что было дальше с оставленной яхтой «Колхида» можно узнать из статьи «Белый флот на юге России » (1931 г.), опубликованной в эмигрантском журнале «Часовой».

«В конце октября 1917 г. начали стекаться на Дон все русские люди, которым честь России была дорога и которые не пожелали склонить свои головы… Среди пришедших на Дон начали появляться и морские офицеры… Первым доблестным делом моряков была экспедиция из Старочеркасска на рыбачьих лодках вниз по Дону для захвата яхты «Колхида» и бронированной баржи с одним 6-дюймовым и одним 120-мм орудиями Канэ.

Впоследствии эти оба орудия были сняты с баржи и поставлены на железнодорожные платформы. Захват яхты и барж выразился в высадке на них с лодок групп морских и сухопутных офицеров. Никакого сопротивления им оказано не было, поскольку яхта и вооружённые баржи стояли на мели и были оставлены экипажами».

В мае 1918 года белогвардейцы переименовали «Колхиду» в «Пернач». В честь оружия в виде булавы, которая на Дону у казачьих атаманов издревле являлась символом власти. Теперь «Пернач» под флагом белого флота становится минным заградителем на Чёрном море.

В мае 1919 года, после объединения Донской и Добровольческой армий, кто-то вспомнил о великокняжеском прошлом яхты, и она снова стала носить имя «Колхида».

А в 1920 году судно последний раз отошло от берегов Крыма , увозя на своём борту белогвардейских офицеров. Яхта то ли натолкнулась на остов затонувшего судна, то ли просто села на мель, и была разорвана штормом. Есть версия, что экипаж и пассажиры инсценировали морскую катастрофу, чтобы получить статус потерпевших кораблекрушение, и таким образом попасть на берег «закрытый» болгарскими властями.

А есть и записи И. А. Бунина, датированные 1920 годом. Писатель 26 января 1920 года эмигрировал на Балканы, а потом во Францию . В заметке «Конец» он пишет: «Только что разнёсся слух, что перед самым нашим отходом из порта было получено на »Парнасе» страшное радио: два парохода, тоже переполненные такими же, как мы, и вышедшие раньше нас на сутки, потерпели крушение из-за снежной бури — один у самого Босфора, другой у болгарских берегов». Есть гипотеза, что речь идёт как раз о гибели «Колхиды».

Память о яхте

После того, как уже в наши дни яхту на глубине шести метров обнаружили водолазы, на поверхность в разные годы были подняты: орудия, магнитный компас с нактоуза, носовое украшение (голова беркута), бронзовые лопасти, телеграф, подвижный фонарь, составленный из 14 электрических лампочек с угольными нагревателями (они, возможно, использовались для стояночного огня). Все эти вещи находятся в Военно-морском музее Варны.

В 1987 году болгарские дайверы и Ростовский областной музей краеведения организовали подводную экспедицию к затонувшей яхте. Некоторые предметы сейчас находятся в фондах Ростовского музея, но они сильно повреждены водой. Так в музейной экспозиции есть судовые часы и посуда с клеймом яхты — это подарок бывшего матроса-электрика «Колхиды» Н. Т. Ступакова.

К сожалению, сейчас на дне моря от корпуса легендарной «Тамары» — «Колхиды» практически ничего не осталось, об этом рассказали ещё в 2002 году болгарские водолазы, вновь побывавшие на месте гибели судна.