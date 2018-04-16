Замминистра связи РФ рассказал о масштабных цифровых госпроектах

Михаил Евраев. В реестре отечественного программного обеспечения грядут крупные реформы. Об этом рассказал в интервью «ФедералПресс» заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ

По его словам, ПО станет практически применимым. «Есть у нас норма в 223-ФЗ, где предусмотрена преференция до 15% отечественным продуктам. Мы хотим сделать, чтобы наличие записи о продукте в реестре было ведущим фактором получения преференций. Нет записи — нет преференций. А сообществу будет полезно получить полное описание по каждому продукту», — отметил он.

Таким образом, по словам Евраева, реестр будет наиболее доступен людям.

Кроме того, замминистра подчеркнул, что Минэкономразвития выступило с инициативой создания Государственной почтовой системы, «за которой большое будущее».

«В этой единой электронной системе можно будет регистрировать компании в том числе. Это такая масштабная и легализированная система документооборота с фиксацией доставки», — добавил он.