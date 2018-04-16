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В Северо-Восточном округе проведут обработку парков от клещей
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В Северо-Восточном округе проведут обработку парков от клещей 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
В СВАО было проведено экстренное совещание на тему борьбы с клещами. Главный государственный врач по СВАО Елена Городиская сообщила о первых случаях укусов клещей в округе. По итогам совещания было решено провести обработку парков и лесопарков округа.
Помимо этого на встрече обсудили методы борьбы с опасными для человека личинками насекомых, обитающими в местных водоемах.
Зампрефекта Юрий Никитенко, в свою очередь, сообщил об итогах месячных работ по благоустройству округа. По его словам, в СВАО были убраны более трёхсот сухих деревьев, промыты и покрашены газонные ограждения и фасады домов, приведены в порядок игровые площадки и многое другое.
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