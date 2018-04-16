В Северо-Восточном округе проведут обработку парков от клещей

В СВАО было проведено экстренное совещание на тему борьбы с клещами. Главный государственный врач по СВАО Елена Городиская сообщила о первых случаях укусов клещей в округе. По итогам совещания было решено провести обработку парков и лесопарков округа.

Помимо этого на встрече обсудили методы борьбы с опасными для человека личинками насекомых, обитающими в местных водоемах.