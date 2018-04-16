Сотни тысяч человек вышли на марш в поддержку каталонских политиков

Акция прошла ровно через шесть месяцев после того, как лидеров каталонских националистов задержали по подозрению в мятеже, подстрекательстве к мятежу, а кого-то из них и в растрате госсредств.

По данным организаторов, в центре Барселоны собрались 750 тысяч человек

По этому делу, ведущемуся сразу в двух судах (Верховном и Национальной судебной палате), проходят 25 человек. Наиболее влиятельные из них находятся за решеткой (Ориол Жункерас, Жорди Санчес, Жорди Туруль ) или бежали за границу (Карлес Пучдемон). Одного из этих людей сторонники независимости региона хотели ли бы видеть во главе местного правительства, однако до тех пор, пока они находятся под следствием, этого не произойдет. А найти им достойную альтернативу никак не удается. Вот и остается Каталония в подвешенном состоянии. А управление регионом осуществляется из Мадрида (согласно 155 статье Конституции, позволившей полгода назад отстранить от власти Женералитат, распустить парламент и назначить выборы).