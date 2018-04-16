Сотни тысяч человек вышли на марш в поддержку каталонских политиков 

Акция прошла ровно через шесть месяцев после того, как лидеров каталонских националистов задержали по подозрению в мятеже, подстрекательстве к мятежу, а кого-то из них и в растрате госсредств.
По данным организаторов, в центре Барселоны собрались 750 тысяч человек
По этому делу, ведущемуся сразу в двух судах (Верховном и Национальной судебной палате), проходят 25 человек. Наиболее влиятельные из них находятся за решеткой (Ориол Жункерас, Жорди Санчес, Жорди Туруль) или бежали за границу (Карлес Пучдемон). Одного из этих людей сторонники независимости региона хотели ли бы видеть во главе местного правительства, однако до тех пор, пока они находятся под следствием, этого не произойдет. А найти им достойную альтернативу никак не удается. Вот и остается Каталония в подвешенном состоянии. А управление регионом осуществляется из Мадрида (согласно 155 статье Конституции, позволившей полгода назад отстранить от власти Женералитат, распустить парламент и назначить выборы).
Недовольные сложившимся положением дел выходили на улицы регулярно, но столь масштабной акции не было с середины осени. Впервые в ней приняли участие представители крупнейших испанских профсоюзов (Рабочих комиссий и Всеобщего союза трудящихся). Прежде они старались дистанцироваться от политики. Выступая перед собравшимися, генеральный секретарь ВСТ-Каталония Камиль Рос призвал сформировать правительство, чтобы оно наконец занялось решением политических и социальных проблем региона. «Большинство каталонцев считают, что предварительное задержание неоправданно, но в то же время они выступают и против одностороннего объявления независимости и 155 статьи Конституции», — отметил Рос. По его словам, Мадриду и Барселоне пора начать диалог, два крупнейших профсоюза просят их сесть за стол переговоров. «Это не демонстрация за независимость, проблемы Каталонии должны решаться не в судах, а диалогом и политикой», — добавил профсоюзный деятель. «Мы собрались, чтобы попытаться построить в Каталонии более сильную демократию», — заявил со своей стороны лидер каталонского отделения Рабочих комиссий Хавьер Пачеко. Остальные участники манифестации были настроены более категорично. «Мадрид не может обезглавить движение за независимость и пытается сделать это через суд», — заявил журналистам один из них. Другой отметил, что власти Испании провоцируют каталонцев на силовые акции, но те не поддаются. В Каталонии ждут, чем закончится трехдневное судебное заседание, начавшееся в понедельник, на котором задержанным местным политикам наконец должны предъявить обвинения.