Юкагиры и другие самые древние народы России

На территории России проживает около 200 народов. История некоторых из них уходит в далекие тысячелетия до нашей эры. Мы выяснили, какие коренные народы России самые древние и от кого они произошли.

Славяне

Существует множество гипотез происхождения славян — кто-то относит их к скифским племенам из Средней Азии, кто-то к загадочным ариям, кто-то к германским народам. Отсюда и разные представления о возрасте этноса, которому принято «для солидности» добавлять пару лишних тысячелетий.

Первый, кто попытался определить возраст славянского народа, был монах Нестор, взяв за основу библейское предание, он начал историю славян с вавилонского столпотворения, разделившего человечество на 72 народа: «От сихъ же 70 и 2 языку бысть языкъ словенескъ…».

С точки зрения археологии, первой культурой, которую можно назвать праславянской была так называемая культура подклошовых погребений, получившая название от обычая накрывать кремированные останки крупным сосудом, по-польски «клеш», то есть, «верх дном». Она зародилась между Вислой и Днепром в V веке до нашей эры. В какой-то степени, можно считать, что ее представители были праславянами.

Башкиры

Южный Урал и прилегающие степи — территории, где сложился башкирский этнос, издревле были важным центром взаимодействия культур. Археологическое многообразие региона ставит исследователей в тупик и записывает вопрос о происхождении народа в длинный список «загадок истории».

На сегодняшний день существует три главных версии происхождения башкирского народа. Самая «архаичная» — индоиранская гласит, что главным элементом в формировании этноса были индоиранские сако-сарматские, дахо-массагетские племена раннего железного века (III-IV века до нашей эры), местом расселения которых стал Южный Урал. По другой, финно-угорской версии, башкиры являются «родными братьями» нынешних венгров, поскольку они вместе произошли от мадьяр и племени еней (в Венгрии — ено). В пользу этого говорит венгерское предание, записанное в XIII веке, о пути мадьяр с Востока в Паннонию (современную Венгрию), который они проделали дабы овладеть наследством Аттилы.

Основываясь на средневековых источниках, в которых арабские и среднеазиатские авторы уравнивают башкир и тюрок, ряд историков считают, что эти народы родственны.

По мнению историка Г. Кузеева, древнебашкирские племена (бурзян, усерган, байлар, сураш и другие) выделились на основе тюркских раннесредневековых общностей в VII веке нашей эры и впоследствии смешались с финно-угорскими племенами и родо-племенными группами сарматского происхождения. В XIII веке в Исторический Башкортостан вторглись кочевые кыпчакизированные племена, которые и сформировали облик современных башкир.

На этом версии происхождения башкирского народа не ограничиваются. Увлеченный филологией и археологией, общественный деятель Салават Галлямов, выдвинул гипотезу, согласно которой предки башкир когда-то вышли из древней Месопотамии и через Туркменистан достигли Южного Урала. Впрочем, в научной среде эту версию считают «сказкой».

Марийцы или Черемисы

История финно-угорского народа марийцев начинается в начале первого тысячелетия до нашей эры вместе с образованием в Волго-Камье так называемой ананьинской археологической культуры (VIII-II века до н.э.).

Некоторые историки отождествляют их с полу-легендарными фиссагетами — древним народом, который, по словам Геродота, обитал вблизи скифских земель. Из них впоследствии выделились марийцы, расселившиеся от правобережья Волги меду устьями Суры и Цивиля.

Во времена раннего средневековья они находились в тесном взаимодействии со стороны готских, хазарских племен и Волжской Булгарии. К России марийцы были присоединены в 1552 году, после завоевания Казанского ханства.

Саамы

Предки северного народа саамов — культура Комса, пришли на север в эпоху неолита, когда эти земли освободились от ледника. Этнос саамов, чье название переводится как сама «земля» своими корнями восходят к носителям древней поволжской культуры и дофинскому европеоидному населению. Вторые, известные в научном мире как культура сетчатой керамики, населяли во II-I тыс. до нашей эры широкую территорию от среднего Повольжья до севера Фенноскандии, включая Карелию . [С-BLOCK]

Швеции, По словам историка И. Манюхина, смешавшись с поволжскими племенами, они образовали древнесаамскую историческую общность из трех родственных культур: позднекаргопольской в Белозерье, Каргополье и Юго-Восточной Карелии, лууконсаари — в Восточной Финляндии и Западной Карелии, кьельмо и «арктической», в северной Карелии, Финляндии Норвегии и Кольском полуострове.

Вместе с этим возникает саамский язык и складывается физический облик лопарей (русское обозначение саамов), который присущ этим народам и сегодня — низкий рост, широко посаженные голубые глаза и светлые волосы.

Вероятно, первое письменное упоминание о саамах относится к 325 году до нашей эры и встречается у древнегреческого историка Пифея, упоминавшего о неком народе «фенни» (finoi). Впоследствии, о них же писал Тацит в I веке нашей эры, рассказывая о диком народе фениев, живущем в районе Ладожского озера. Сегодня саамы проживают в России на территории Мурманской области в статусе коренного населения.

На территории Дагестана, где находят остатки поселения людей, датируемые вплоть до 6 тысячелетия до нашей эры, многие народы могут похвастаться своим древним происхождением. Особенно это относится к народам кавкасионского типа — даргинцам, лакцам. По мнению историка В. Алексеева, кавкасионская группа сложилась на той же территории, что она занимает и теперь на основе древнейшего местного населения позднего каменного века.

Вайнахи

Вайнахские народы, к коим относятся чеченцы («нохчи») и ингуши («галгаи»), равно как и многие народы Дагестана, относятся к древнему кавкасионскому антропологическому типы, как говорил еще советский антрополог проф. Дебец, «самому кавказскому из всех кавказских». Их корни стоит искать в куро-аракской археологической культуре, обитавшей на территории Северного Кавказа в IV начале III тысячелетия до нашей эры, а также в майкопской культуре, заселившей в этот же период предгорья Северного Кавказа.

Упоминания о вайнахах в письменных источниках встречаются впервые у Страбона, который в своей «Географии» упоминает неких «гаргареи», проживающих в малых предгорьях и равнинах Центрального Кавказа.

В средневековье на формирование вайнахских народов сильное влияние оказало государство Алания в предгорьях Северного Кавказа, павшее в XIII веке под копытами монгольской конницы.

Юкагиры

Малочисленный сибирский народ Юкагиры ("люди мезлоты" или «дальние люди») можно назвать самым древним на территории России. По словам историка А. Окладникова, этот этнос выделился еще в каменном веке, примерно в VII тысячелетии до нашей эры на востоке от Енисея.

Антропологи считают, что этот народ, генетически изолированный от своих ближайших соседей — тунгусов, представляет собой древнейший пласт автохтонного населения полярной Сибири. Об их архаичности свидетельствует и долго сохранявшийся обычай матрилокального брака, когда после замужества муж проживает на территории жены.

Вплоть до XIX века многочисленные племена юкагиров (алаи, анаулы, когимэ, лавренцы и другие) занимали обширную территорию от реки Лены до устья реки Анадырь. В XIX веке их численность начала существенно сокращаться в следствии эпидемий и междоусобиц. Часть племен была ассимилирована якутами, эвенами и русскими. Согласно переписи населения 2002 года, численность юкагиров сократилась до 1509 человек.