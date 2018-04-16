Ещё
Amazon вынудила сотрудников писать в бутылки из-за угрозы увольнения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Amazon вынудила сотрудников писать в бутылки из-за угрозы увольнения 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Складские рабочие интернет-ретейлера Amazon в Великобритании стараются реже брать перерыв во время рабочего дня и используют бутылки, чтобы сократить время посещения уборных, сообщает The Sun.
Площадь четырехэтажного склада Amazon неподалеку от Бирмингема составляет более 65 тысяч квадратных метров, для похода в туалет сотрудникам нужно совершить десятиминутную прогулку на первый этаж. Работники склада боятся потерять работу из-за санкций руководства, сообщил сотрудник комплекса. «Показатели, которых необходимо достичь, резко выросли. Я не пью воду на работе, потому что у меня нет времени сходить в туалет», — отметил он.
Склад в Рагли напоминает тюрьму со сканерами безопасности, работниками запрещено носить толстовки и солнечные очки, а также пользоваться мобильными телефонами, жалуется собеседник издания.
Amazon открыто рассказывала, что для сотрудников установлен жесткий регламент, в которые они обязаны укладываться, отмечает издание. В компании заявили, что гарантируют сотрудникам свободный доступ к туалетам и обеспечивают комфорт на рабочем месте.
Владелец Amazon Джефф Безос — самый богатый человек планеты по версии Bloomberg, его состояние издание оценивает в 120 миллиардов долларов по данным на 16 апреля. Forbes дает оценку 112 миллиардов долларов.
В марте Безос заявил, что намерен потратить миллиарды долларов на исследование космического пространства. Он назвал заработанное в Amazon состояние «выигрышем в лотерею» и пообещал сделать передвижение в космосе доступным для человечества.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия России встревожили Израиль457
Россия получила неожиданную поддержку89
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня3
Ответ США признали губительным для россиян390
Познер защитил США от России111
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:15
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение