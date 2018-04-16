Дубай запускает криптовалютные активы, обеспеченные алмазами

Совместный проект компаний Al Kasir Group и частной компании Шейха Ахмеда бин Обайд Аль Мактоум, члена королевской семьи Дубая , предлагает покупателям материализовать прибыль от своих криптовалютных вложенных, обменивая цифровые активы на алмазы в соответствующем эквиваленте.

Предприниматель Амит Лаханпаль, основатель Al Kasir Group, сообщил, что криптовалютный актив Al Mas позволяет торговать бриллиантами на базе блокчейн-технологии. Концепция предлагает инвесторам объединить в одном инструменте удобство цифровой валюты и стабильность традиционных активов, поскольку каждый блокчейн-актив будет зависеть от стоимости натуральных бриллиантов. То есть традиционная продажа, но с внедрением новейших технологий, чем как раз и является блокчейн. Начало будет положено в Дубае, но в дальнейшем есть планы охватить всю алмазную индустрию.

По заявлению господина Лаханпаля, не стоит путать эти блокчейн-активы с криптовалютами. Их нельзя будет обменять на наличные деньги, они будут подлежать выкупу только на собственной платформе компании, которая будет запущена 16 августа текущего года.

Al Mas стал одним из трех криптовалютных активов, запущенных компанией Al Kasir Group, о котором стало известно. Два других — это Al Haqeek и Al Falah. Первый из них можно обменять на драгоценные камни, а второй — на парфюмерию класса люкс, таких марок, как Oud, Attar и Bakhoor.

Во время первичного размещения криптовалютных активов (ICAO), которое имеет несколько этапов, начиная с прошлого воскресенья и заканчивая серединой августа, инвесторы могут потратить на их приобретение минимум $250. Эта сумма эквивалентна 25 единицам блокчейн-активов, а стоимость каждой единицы составляет $10. Максимальная сумма вложения $250000.

Когда последний этап продаж подойдет к концу, инвесторы смогут обменять свои блокчейн-активы на алмазы по эквивалентному курсу, утвержденному Индийским геммологическим институтом, а также на другие драгоценные камни или парфюмерию, в зависимости от вида приобретенных цифровых активов.

Кроме того, в следующем году компания планирует открыть 1000 магазинов в регионе Персидского залива, Юго-восточной Азии, Европе и Соединенном Королевстве Великобритании, где можно будет приобрести криптовалютные активы за наличные. Все три криптовалютных актива соответствуют требованиям исламского законодательства, поскольку обеспечены активами физическими.

В прошлом году в Дубае была запущена цифровая валюта, обеспеченная золотом. Речь идет о валюте OneGram, каждый токен которой обеспечен одним граммом золота.

текст: Марина Шматкова, фото: Pixabay