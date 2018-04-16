Ребята из лагеря «Смена» в Анапе узнали, сколько в мире космонавтов

В День космонавтики в «Смене» прошел мастер-класс от специалистов «Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина» и интеллектуальная игра «Шаг во Вселенную».

Шесть сотрудников центра подготовки космонавтов в различных направлениях провели для сменовцев «Гагаринский урок», презентацию «Космическая медицина и еда» и ответили на вопросы мальчишек и девчонок. И.о. директора ВДЦ «Смена» Хамзат Дурдиев посетил мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики, и пообщался с участниками пятой смены.

«Цель нашей встречи — знакомство молодого поколения со Всемирным днем авиации и космонавтики. Мы хотели дать им возможность узнать новую информацию о космосе, дать им пощупать ручки управления кораблем, попробовать космическую еду, понять, что реальный мир интереснее, чем они могут себе представить. Вопросы были очень нестандартными, видно, что ребята размышляют на эту тему!», — поделился он своими впечатлениями о встрече.

Олег Захаров рассказал ребятам о различиях между подготовкой космонавтов в разные периоды мировой истории. Мальчишки и девочонки узнали, что раньше отбор был значительно более жестким, потому что сейчас нет таких перегрузок и требований.

«Требования действительно немного снизились, но с точки зрения качества подготовки, современный космонавт знает на порядок больше, чем раньше. Сейчас космонавты — серьезно образованные люди. МКС размером с огромное поле эксплуатируют максимум 6 человек, для этого требуется огромный уровень знаний», — отмечает Олег Захаров.

Как выглядит скафандр? Что необходимо делать космонавтам в экстремальной ситуации и чем питаются в космосе? Об этом сменовцы узнали на мастер-классе от сотрудников «Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина».

В открытый космос все космонавты отправляются со специальными экстремальными блоками. В трех сумках находится вода, еда и медикаменты, которых хватает до 2-3 суток. Шесть литров воды помогут двум космонавтам продержаться до прибытия помощи в течение 48 часов.

Во время мастер-класса у ребят была уникальная возможность померить скафандр «Сокол» весом около 10 кг. Его надевают перед выходом в открытый космос.

Главное условие приготовления пищи для космонавтов — долгое хранение, высокая калорийность и небольшой вес. Мальчишки и девчонки смогли попробовать одно из любимых блюд российских космонавтов — творог.

«Я считаю, что этот праздник очень важен, так как первый человек, который полетел в космос именно из России — Юрий Гагарин . Думаю, что мы должны это помнить и гордиться этим!» — рассказала Ксения Холмогорова из Вологодской области

По словам мальчишек и девчонок, мастер-класс оказался очень интересным и познавательным, а 12 апреля — это одна из самых важных дат в истории нашей страны.