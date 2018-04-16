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Белик рассказал, как сирийцы расценивают атаку США
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Белик рассказал, как сирийцы расценивают атаку США 

Парламентская газета 32 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Атаку США и их союзников на арабскую республику 14 апреля сирийцы оценивают как свою победу, в частности потому, что республиканские ПВО перехватили большую часть ракет, сообщил «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Дмитрий Белик, который побывал в Дамаске с визитом в составе парламентской делегации.
«Вернулся в Москву буквально сегодня утром. Могу сказать: сами сирийцы после ударов США, Великобритании и Франции по арабской республике сплотились вокруг своего лидера Башара Асада. Причём атаку они расценивают как свою победу, ведь более 70 процентов выпущенных ракет были перехвачены», — отметил депутат.
Кроме того, он добавил, что зачистка территорий арабской республики от террористов идёт полным ходом — именно этот фактор больше всего раздражает западную коалицию.
«Запад понимает, что проигрывает и с геополитической, и с военной точки зрения», — указал парламентарий. Белик также напомнил, что Москва и Дамаск сейчас обсуждают вопрос о создании морского пути Тартус — Севастополь. «Это города с портовой инфраструктурой, благодаря чему можно выстроить хорошую логистическую цепочку», — сказал он.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.
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