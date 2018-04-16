Белик рассказал, как сирийцы расценивают атаку США

«Вернулся в Москву буквально сегодня утром. Могу сказать: сами сирийцы после ударов США, Великобритании Франции по арабской республике сплотились вокруг своего лидера Башара Асада . Причём атаку они расценивают как свою победу, ведь более 70 процентов выпущенных ракет были перехвачены», — отметил депутат.

Кроме того, он добавил, что зачистка территорий арабской республики от террористов идёт полным ходом — именно этот фактор больше всего раздражает западную коалицию.

«Запад понимает, что проигрывает и с геополитической, и с военной точки зрения», — указал парламентарий. Белик также напомнил, что Москва и Дамаск сейчас обсуждают вопрос о создании морского пути Тартус — Севастополь . «Это города с портовой инфраструктурой, благодаря чему можно выстроить хорошую логистическую цепочку», — сказал он.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.