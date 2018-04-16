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В Вологде определен перечень тротуаров, которые будут отремонтированы в 2018 году
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В Вологде определен перечень тротуаров, которые будут отремонтированы в 2018 году 

Официальный сайт Администрации города Вологды 2 часа назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Адресный список из 20 территорий назвал сегодня Мэр Вологды Сергей Воропанов на встрече с журналистами. В число отремонтированных войдут проблемные участки тротуаров в разных микрорайонах города. На данные цели из бюджета города будет направлено 20 миллионов рублей.
В ближайшее время будет объявлен конкурс по выбору подрядной организации. Сейчас специалисты готовят все необходимые для аукциона документы: на торги будет выставлен единый лот. По результатам определится одна подрядная организация-победитель.
При составлении списка на ремонт тротуаров городские власти руководствовались предложениями ТОСов. Остальные территории войдут в план ремонта на следующие года.
Адресный план ремонта тротуаров в 2018 году.
1. Тротуар по ул. Пригородной от ул. Московской до д. № 10 по ул. Пригородной.
2. Тротуар по ул. Молодежной от ул. Можайского до ул. Преминина.
3. Тротуар по ул. Колхозной на участке от ул. Строителей до ул. Алексинской.
4. Тротуар от д. № 47 по ул. Колхозной до д. № 10 по ул. Строителей.
5. Тротуар по ул. Воркутинской.
6. Тротуар по ул. Судоремонтной от ул. Разина до «Флагмана», ул. Машиностроительная, 26.
7. Тротуар по ул. Ильюшина, 8-10.
8. Тротуар по ул. Ленина от д. № 13 до перекрестка с ул. Емельянова (с. Молочное).
9. Тротуар по ул. Рыбной вдоль гаражного кооператива ГСК «Станкостроитель» до ул. Луначарского.
10. Тротуар по ул. Мелиораторов по пешеходной дорожке к ул. Строителей 10.
11. Тротуар по ул. Кирова (лицей № 32) нечетная сторона от ул. Авксентьевского до ул. Мальцева.
12. Тротуар по ул. Профсоюзной от Центрального пер. до МКД № 23 по ул. Профсоюзной.
13. Тротуар по ул. Горького от ул. Добролюбова до ул. Самойло (нечетная сторона).
14. Тротуар по ул. Пугачева, 89 до ул. Канифольной.
15. Тротуар по ул. Благовещенской 30 от ул. Мальцева до д № 24.
16. Тротуар по ул. Клубова от остановки «Западная» до здания ФГБОУВО (университет имени О. Е. Кутафина).
17. Тротуар по ул. Клубова от здания ФГБОУВО до ост. «Школа».
18. Тротуар по ул. Псковской от ул. Ленинградской до ул. Возрождения (четная сторона).
19. Тротуар по ул. Комсомольской от Набережной 6-й Армии до д. № 3 по ул. Комсомольской.
20. Тротуар по ул. Мелиораторов вдоль д/с № 7.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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