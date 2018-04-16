ЦБ решил спасти банк от попавшего под санкции олигарха

Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг пропал из списка акционеров Меткомбанка, размещенного на сайте ЦБ. Об этом сообщает РБК.

В кэше Google доступна версия документа, из которой следует, что бизнесмену через «Ренову» принадлежит в Меткомбанке 9,9 процента.

РБК пишет, что Вексельберг также пропал из списка акционеров на сайте Меткомбанка, однако к моменту написания заметки его фамилия в документе была.

Вексельбергу также принадлежит 39,4 процента акций банка «Международный финансовый клуб» (МФК), добавляет издание. Утром 16 апреля в списке акционеров МФК на сайте ЦБ Вексельберг присутствовал, утверждает РБК. К 14:15 по московскому времени страница на сайте регулятора с этой информацией выдавала ошибку 404.

ЦБ, Меткомбанк и «Ренова» пока не ответили на запросы РБК.

В конце марта регулятор объявил, что намерен ограничить доступ к информации о связях банков и попавших под санкции компаний и физических лиц, чтобы «минимизировать последствия» для кредитных организаций.