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ЦБ решил спасти банк от попавшего под санкции олигарха
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ЦБ решил спасти банк от попавшего под санкции олигарха 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг пропал из списка акционеров Меткомбанка, размещенного на сайте ЦБ. Об этом сообщает РБК.
В кэше Google доступна версия документа, из которой следует, что бизнесмену через «Ренову» принадлежит в Меткомбанке 9,9 процента.
РБК пишет, что Вексельберг также пропал из списка акционеров на сайте Меткомбанка, однако к моменту написания заметки его фамилия в документе была.
Вексельбергу также принадлежит 39,4 процента акций банка «Международный финансовый клуб» (МФК), добавляет издание. Утром 16 апреля в списке акционеров МФК на сайте ЦБ Вексельберг присутствовал, утверждает РБК. К 14:15 по московскому времени страница на сайте регулятора с этой информацией выдавала ошибку 404.
ЦБ, Меткомбанк и «Ренова» пока не ответили на запросы РБК.
В конце марта регулятор объявил, что намерен ограничить доступ к информации о связях банков и попавших под санкции компаний и физических лиц, чтобы «минимизировать последствия» для кредитных организаций.
Вексельберг попал под санкции США 6 апреля вместе с Олегом Дерипаской, Сулейманом Керимовым, Игорем Ротенбергом и еще несколькими бизнесменами. В новый санкционный список также попали российских компаний, в том числе «Ренова», «Русал» Олега Дерипаски, «Газпром бурение» Игоря Ротенберга.
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