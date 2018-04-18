Трутнев: на субсидирование авиабилетов на Дальнем Востоке могут потребоваться еще средства 

ХАБАРОВСК, 18 апреля. /ТАСС/. Ситуация с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления остается на контроле у вице-премьера — полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, могут потребоваться дополнительные средства.
"Мы будем дальше мониторить и смотреть, что нам делать. Может быть еще потребуется деньги выделять", — сказал Трутнев журналистам в среду в Хабаровске, отвечая на вопрос о нехватке льготных авиабилетов.
Он добавил, что старается держать на контроле происходящее на Дальнем Востоке, в том числе и ситуацию с субсидированием авиабилетов.
Сообщалось, что продажа льготных авиабилетов авиакомпаний "Аэрофлот" и «Россия» началась 29 марта и остановилась с 4 апреля в целом ряде регионов Дальнего Востока, в частности в Приморье, Хабаровском и Камчатском краях, на Сахалине, в Магаданской области. После Трутнев поручил Минтрансу России, Росавиации и Минвостокразвития совместно с «Аэрофлотом» разобраться в ситуации с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления и принять исчерпывающие меры. Правительством РФ было принято решение о выделении из резервного фонда 500 млн рублей на дополнительное субсидирование льготных авиабилетов в 2018 году.