Трутнев: на субсидирование авиабилетов на Дальнем Востоке могут потребоваться еще средства

ХАБАРОВСК , 18 апреля. / ТАСС /. Ситуация с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления остается на контроле у вице-премьера — полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева , могут потребоваться дополнительные средства.

"Мы будем дальше мониторить и смотреть, что нам делать. Может быть еще потребуется деньги выделять", — сказал Трутнев журналистам в среду в Хабаровске, отвечая на вопрос о нехватке льготных авиабилетов.

Он добавил, что старается держать на контроле происходящее на Дальнем Востоке, в том числе и ситуацию с субсидированием авиабилетов.