Ещё
Трутнев: на субсидирование авиабилетов на Дальнем Востоке могут потребоваться еще средства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трутнев: на субсидирование авиабилетов на Дальнем Востоке могут потребоваться еще средства 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ"
ХАБАРОВСК, 18 апреля. /ТАСС/. Ситуация с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления остается на контроле у вице-премьера — полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, могут потребоваться дополнительные средства.
"Мы будем дальше мониторить и смотреть, что нам делать. Может быть еще потребуется деньги выделять", — сказал Трутнев журналистам в среду в Хабаровске, отвечая на вопрос о нехватке льготных авиабилетов.
Он добавил, что старается держать на контроле происходящее на Дальнем Востоке, в том числе и ситуацию с субсидированием авиабилетов.
Сообщалось, что продажа льготных авиабилетов авиакомпаний "Аэрофлот" и «Россия» началась 29 марта и остановилась с 4 апреля в целом ряде регионов Дальнего Востока, в частности в Приморье, Хабаровском и Камчатском краях, на Сахалине, в Магаданской области. После Трутнев поручил Минтрансу России, Росавиации и Минвостокразвития совместно с «Аэрофлотом» разобраться в ситуации с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления и принять исчерпывающие меры. Правительством РФ было принято решение о выделении из резервного фонда 500 млн рублей на дополнительное субсидирование льготных авиабилетов в 2018 году.
ТАСС: последние новости
Врио губернатора Кузбасса Цивилев уволил четверых заместителей Сергей Аксенов: пусть чиновник хоть в джинсах ходит, лишь бы был результат Индия попросила в ВТО о консультациях с США по тарифам на сталь и алюминий
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1054
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды72
Засосало насмерть42
Нападение на школу произошло в Башкирии227
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:51
Медведь кидался на людей в Москве
Новости Москвы Общество
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение