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В Башкирии мать родила ребенка и выбросила его в лесу в коробке
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В Башкирии мать родила ребенка и выбросила его в лесу в коробке 

Новости Рязани 56 минут назад
Фото: Новости Рязани
В Башкирии окончилось расследование обстоятельств гибели младенца, найденного мертвым в лесу 6 лет назад в Туймазинском районе. Мать мальчика родила сына вне стен роддома и оставила его замерзать в коробке из-под обуви. Сама она скрылась.
Как сообщают Уфимские заметки со ссылкой на ToDay News Ufa, долгое время правоохранители не могли выйти на след роженицы, но проверив около 200 сот женщин и опросив около 60 свидетелей они нашли горе-мамашу. Выяснилось, что женщина родила живого сына в ночь с 12 на 13 апреля 2012 года и оставила его в лесу вблизи Кандров, зная, что он умрет от переохлаждения. После этого она отправилась в Московскую область на заработки.
На данный момент подозреваемая возвращена в Туймазы. Вину свою женщина отрицает. Материалы уголовного дела переданы в суд.
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