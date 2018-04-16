Зачем Гитлер отправлял на Тибет тайные экспедиции

Материалы о тибетских экспедициях нацистов Германии союзниками антигитлеровской коалиции, к которым они попали в Великую Отечественную войну, до сих пор засекречены. Раскрыть все тайны об этих посещениях этой загадочной страны Великобритания США собираются не ранее чем через четверть века.

Карл Хаусхофер — знаковая фигура в истории Третьего Рейха. Если бы не он, скорее всего, эта организация не была бы такой, какой стала — построенной на мистических, оккультных традициях и ритуалах. Профессор Мюнхенского университета был членом ордена «Зеленого Дракона», самой таинственной организации Востока. Считается, что он посещал столицу Тибета Лхасу для прохождения спецтренировки. Хаусхофер воевал в Первую мировую, получил звание генерала вермахта. Сослуживцы поражались способности Хаусхофера предвидеть важные моменты, имеющие стратегическое значение в военном деле, некоторые считали его ясновидящим. Этот генерал и вовлек Гитлера и его ближайшего соратника Гесса в мистические и оккультные тайны Тибета. Практика членов черного ордена СС была основана как раз на тибетских оккультных ритуалах. Нацистские символы, в частности, свастика — тоже оттуда, с Тибета. [С-BLOCK] К слову, свастика в качестве символа в Германии впервые появилась не у нацистов, а у немецкого оккультного и политического общества «Туле», образованного в 1918 году. Гитлеровцы впоследствии переняли основные установки «Туле», в частности, постулат об «арийской расе». Именно Хаусхофер еще в начале ХХ века первым стал ездить в Лхасу, разыскивая там тексты, содержащие информацию об оккультном космогенезисе.

Шамбалу они не нашли

Мало кто знает, что нацисты посещали Тибет еще до того как пришли к власти. В 1930 году экспедиция под руководством эсэсовца Вильгельма Байера побывала в гималайской долине Кулу. По рассказам местных жителей, там располагался таинственный подземный город, куда еще никому из земных обитателей не удавалось проникнуть. Еще нацисты искали священную книгу, содержащую ответы на вопросы о том, как произошла жизнь на нашей планете, книга якобы находилась в храме долины Кулу. Проплутав по Гималаям 4 года, нацисты подземный город не наши, но зато обнаружили некую рукопись, после расшифровки которой стала ясна картина рождения человечества. [С-BLOCK] Согласно одной из версий, в рукописи рассказывалось о происхождении человека в результате опытов гуманоидов, приводились технические характеристики летающих тарелок инопланетян. Есть предположение, что дисколеты Рейха, созданные нацистами к концу Великой Отечественной войны, сделаны по чертежам, взятым именно из того самого тибетского манускрипта. Вторая экспедиция нацистов в Гималаи, возглавляемая опытным альпинистом штурмбанфюрером СС Эрнстом Шеффером, отправилась в путь в 1931 году. На этот раз немцы искали загадочную Шамбалу. Саму страну они не нашли, но привезли домой манускрипт двухвековой давности, указывающий священные места, пройдя которые путник обязательно выйдет к легендарной стране. В одну из последующих экспедиций Шеффер встретился с официальным представителем руководства Тибета и провел переговоры о поставках германского вооружения для тибетской армии.

Последняя попытка отыскать загадочную страну