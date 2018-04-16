В МГТУ наградили победителей фотоконкурса «Моя Родина-Адыгея» 

12 апреля в зале заседаний ученого совета МГТУ состоялось награждение победителей конкурса профессиональной и любительской фотографии «Моя Родина-Адыгея».
Конкурс, проводившийся с 1 марта по 1 апреля, был нацелен на формирование патриотических чувств и активной гражданской позиции в молодежной среде; развитие чувства гордости за свой край, любви к своей малой родине.
На конкурс было прислано 162 фото-работы от нескольких десятков участников, запечатлевших природу Адыгеи, праздники и конкурсы, творения мастеров-ремесленников, иные интересные сюжеты, раскрывающие самобытность народов Адыгеи, демонстрирующие характерные черты и уникальную красоту пейзажей республики.
1 место в конкурсе «Моя Родина-Адыгея» занял Александр Хорошилов, 2 место — у Сульеты Хасановой, 3 место — у Александра Орнатского. Приз зрительских симпатий достался Марату Исмаилову.