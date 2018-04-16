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«Сибур» запустил ключевые объекты электроснабжения «Запсибнефтехима»
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«Сибур» запустил ключевые объекты электроснабжения «Запсибнефтехима» 

Ведомости 1 час назад
«Сибур» и Федеральная сетевая компания ввели в эксплуатацию ключевую инфраструктуру для электроснабжения строящегося нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тюменской области, сообщает крупнейший российский нефтехимический холдинг.
Основным звеном энергетической структуры тобольского комплекса является подстанция ФСК 500 кВ «Тобол» стоимостью 5,3 млрд руб. Одновременно состоялся пуск центральной распределительной подстанции «ЗапСиб» «Сибура», через которую предприятие присоединено к единой национальной электрической сети (ЕНЭС).
Новая инфраструктура позволяет осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств «ЗапСибНефтехима» максимальной мощностью 300 МВт к ЕНЭС.
На двух воздушных линиях, связывающих энергообъекты, впервые в стране в таком классе напряжения применены двухцепные опоры. Это позволяет обеспечить их резервирование, добиться экономии металла и сократить ширину трассы, по которой пролегает линия электропередачи.
Проект «ЗапСибНефтехим» предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн т этилена, около 500 000 т пропилена и 100 000 т бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн т в год.
Крупнейший проект «Сибура» направлен на развитие глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа, в востребованные продукты, используемые в строительстве, ЖКХ, автомобилестроении, медицине и других областях.
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