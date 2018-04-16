Круглый стол по международным тенденциям охраны труда прошел на ВНОТ

Мировые ориентиры России в сфере охраны труда, нулевой травматизм, новейшие тренды на рынке СИЗов и многое другое обсудили представители власти, бизнеса и СМИ В рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи ГК «Экостандарт» провела круглый стол «Охрана труда в мировом масштабе: от Сингапура Дюссельдорфа к Парижу и Торонто».

В 2017 году состоялись два крупных международных отраслевых мероприятия в сфере охраны труда — XXI Всемирный конгресс по безопасности и здоровью на рабочем месте, прошедший в Сингапуре, и А+А — международная выставка в Дюссельдорфе, посвященная всем аспектам охраны и безопасности трудовой деятельности.

Егор Иванов , начальник Управления Центрального аппарата Государственного надзора в сфере труда Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), рассказал о международной деятельности Роструда и обмене опытом с другими странами. По словам Иванова, на 2018 год самой развитой системой охраны труда и инспекций в мире обладает Сингапур, и именно на эту страну Россия ориентируется в своей работе.

Партнер Eco Standardgroup Пол Кузубов выступил с презентацией об опыте первых тренингов по программе Vizion Zero в России — для ГК «Р-Фарм» и ООО «Леруа Мерлен Восток». В сентябре 2017 года Eco Standardgroup стала одним из первых в мире и первым в России партнером Vision Zero — программы Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) по достижению нулевого травматизма на рабочем месте. Теперь Eco Standardgroup стала первой в России компанией, которая проводит тренинги по этой программе.

В числе спикеров присутствовали руководитель службы охраны труда ООО «Леруа Мерлен Восток» Анна Румянцева и руководитель службы охраны труда ГК «Р-Фарм» Юлия Харламова. Они поделились впечатлениями от тренинга, добавив, что формат обучения предполагает самостоятельную работу обучающихся под руководством преподавателя: разбор кейсов, анализ ответов на контрольные вопросы и оценку системы охраны труда в своей компании через призму Vision Zero.

Алексей Тымчиков, технический директор World Skills Russia, рассказал об актуализации профессии специалиста по охране труда, о создании в рамках движения новой профессиональной компетенции «охрана труда» и о процессе разработки профессиональных стандартов в сфере охраны труда совместно с Eco Standardgroup. Новые стандарты впервые внедрят на национальном чемпионате World Skills 2018 в Южно-Сахалинске , а позже на их основе планируется модернизировать и улучшить существующий формат обучения охране труда в учреждениях среднего профессионального образования в России.

Анна Дмитриева , аналитик рынка, представила результаты анализа тенденций на рынке средств индивидуальной защиты, а также обзор выставки А+А в Дюссельдорфе и XX Ближневосточной конференции и выставки технологий безопасности, защиты и спасательных средств NTERSEC 2018, прошедшей в январе этого года в Дубае . По ее словам, основными являются два противоположных тренда: унификация СИЗов и устранение их избыточного функционала. В Дюссельдорфе, например, были представлены разные виды высокотехнологичного текстиля со специальными свойствами, актуальными для определенных условий труда и профессий: металлургов, сельхозработников, полицейских и т.д. При этом прослеживается тенденция приближения внешнего вида СИЗов к обычной повседневной одежде.

В завершение мероприятия модератор Николай Кривозерцев предложил сформировать объединенную российскую делегацию для посещения международных выставок и мероприятий в сфере охраны труда, включая очередной Всемирный конгресс по безопасности и здоровью на рабочем месте, который пройдет в октябре 2020 года в Торонто.

Фото ГК «Экостандарт»