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Группа ЧТПЗ запустила оборудование для обработки премиальных резьбовых соединений
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Группа ЧТПЗ запустила оборудование для обработки премиальных резьбовых соединений 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Проект реализован в рамках программы модернизации производства продукции с резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм» в Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента.
Дробеструйная установка очищает продукцию от окалины, образующейся при термообработке труб диаметром от 60 до 178 мм, длиной от 7 до 12 м из сталей марок 13Cr. Данные трубы применяются на нефтяных месторождениях со сложными условиями добычи, в том числе на горизонтальных, наклонных скважинах, а также при экстремальных температурных режимах — до — 60 ° С. Производительность оборудования — 3,5 тысячи тонн труб в год.
«Ввод в эксплуатацию оборудования для обработки внутренней поверхности труб нефтяного сортамента является очередным этапом модернизации производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Реализация программы позволит Группе ЧТПЗ нарастить мощности по изготовлению труб с резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм» более чем в два раза, а также повысить качество и эксплуатационные характеристики продукции», — комментирует технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.
Программа модернизации производства продукции нефтяного сортамента с премиальными резьбовыми соединениями включает установку оборудования для обжатия концов труб, обработки резьбовых соединений, производства и омеднения муфт. Общий объем инвестиций за два года реализации проекта составит около 200 млн рублей.
В условиях прогнозируемого увеличения объемов разведочного и эксплуатационного бурения в нефтегазовой отрасли Группа ЧТПЗ планирует в 2018 году нарастить долю на рынке труб с премиальными резьбовыми соединениями до 10%.
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