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В лесу под Туапсе местные жители обнаружили две мины времен ВОВ
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В лесу под Туапсе местные жители обнаружили две мины времен ВОВ 

Новая Кубань 56 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 апр. — Новая Кубань. В дежурную часть ГУ Росгвардии по региону обратились жители Туапсе. Очевидцы рассказали, что случайно обнаружили в лесу недалеко от села Мессажай два предмета, внешне похожих на мины.
На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа Росгвардии. Они обследовали подозрительные предметы и установили, что ими являются две 82-миллиметровые минометные мины времен Великой Отечественной войны.
Боеприпасы были поражены коррозией, они представляли опасность, поэтому мины уничтожили, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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