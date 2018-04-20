В лесу под Туапсе местные жители обнаружили две мины времен ВОВ

Краснодар . 20 апр. — Новая Кубань. В дежурную часть ГУ Росгвардии по региону обратились жители Туапсе . Очевидцы рассказали, что случайно обнаружили в лесу недалеко от села Мессажай два предмета, внешне похожих на мины.

На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа Росгвардии. Они обследовали подозрительные предметы и установили, что ими являются две 82-миллиметровые минометные мины времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы были поражены коррозией, они представляли опасность, поэтому мины уничтожили, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.