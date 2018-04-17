Минстрой поручил регионам проверить нарушения при эксплуатации ТЦ

Минстрой направил главам российских регионов письмо с требованием проверить нарушения нормативно-технических документов при эксплуатации торгово-развлекательных центров после трагедии в Кемерово . Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Михаила Меня.

«Со своей стороны, в связи с случившейся трагедией в Кемерово, мы направили главам регионов письмо с требованием провести комплекс мероприятий по выявлению фактов нарушения требований, установленных нормативно-техническими документами, при эксплуатации торгово-развлекательных комплексов и других зданий с массовым пребыванием людей», — сказал Мень на заседании комитетов Совета Федерации

По мнению министра, «слабым звеном», влияющим на безопасность объектов, является именно контроль соблюдения требований нормативно-технических документов. На сегодняшний день контрольными функциями наделены Ростехнадзор и его территориальные управления, а также региональные службы строительного надзора.

«В сводах правил четко регламентированы требования к путям эвакуации, к строительным материалам, применяемым при отделке, к устройству систем вентиляции, аварийного освещения, к размещению детских игровых зон — не выше второго этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода, к доступности для маломобильных групп населения. Контролирующие органы в регионах обязаны обеспечить неукоснительное соблюдение всех строительных норм», —добавил Мень.

Ранее глава Минстроя [сообщил] (https://rns.online/consumer-market/Minstroi-predlozhil-raz-v-pyat-let-provodit-pozharnuyu-proverku-v-zhilih-domah-2018-03-30/) журналистам, что министерство предлагает раз в пять лет проводить проверку пожарной безопасности в жилых домах.

«Мы сейчас выходим с законодательной инициативой для того, чтобы обследование дома было системным и периодическим. Раз в пять лет теперь будет системно проходить обследование дома за счёт средств регионального оператора капитального ремонта, который будет проводить это обследование. В том числе, будут смотреть противопожарные нормы, безусловно», — отметил министр.