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Минстрой поручил регионам проверить нарушения при эксплуатации ТЦ
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Минстрой поручил регионам проверить нарушения при эксплуатации ТЦ 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Минстрой направил главам российских регионов письмо с требованием проверить нарушения нормативно-технических документов при эксплуатации торгово-развлекательных центров после трагедии в Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Михаила Меня.
«Со своей стороны, в связи с случившейся трагедией в Кемерово, мы направили главам регионов письмо с требованием провести комплекс мероприятий по выявлению фактов нарушения требований, установленных нормативно-техническими документами, при эксплуатации торгово-развлекательных комплексов и других зданий с массовым пребыванием людей», — сказал Мень на заседании комитетов Совета Федерации.
По мнению министра, «слабым звеном», влияющим на безопасность объектов, является именно контроль соблюдения требований нормативно-технических документов. На сегодняшний день контрольными функциями наделены Ростехнадзор и его территориальные управления, а также региональные службы строительного надзора.
«В сводах правил четко регламентированы требования к путям эвакуации, к строительным материалам, применяемым при отделке, к устройству систем вентиляции, аварийного освещения, к размещению детских игровых зон — не выше второго этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода, к доступности для маломобильных групп населения. Контролирующие органы в регионах обязаны обеспечить неукоснительное соблюдение всех строительных норм», —добавил Мень.
Ранее глава Минстроя [сообщил] (https://rns.online/consumer-market/Minstroi-predlozhil-raz-v-pyat-let-provodit-pozharnuyu-proverku-v-zhilih-domah-2018-03-30/) журналистам, что министерство предлагает раз в пять лет проводить проверку пожарной безопасности в жилых домах.
«Мы сейчас выходим с законодательной инициативой для того, чтобы обследование дома было системным и периодическим. Раз в пять лет теперь будет системно проходить обследование дома за счёт средств регионального оператора капитального ремонта, который будет проводить это обследование. В том числе, будут смотреть противопожарные нормы, безусловно», — отметил министр.
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