Книга-признание экс-главы ФБР уничтожит Трампа: президент США грозит судом

На вторник, 17 апреля, намечен выход в продажу мемуаров бывшего главы ФБР Джеймса Коми , разоблачающих Дональда Трампа . Книга под названием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство» обещает стать бестселлером. Интерес к своему труду подогревает и сам Коми, разъезжая по стране и раздавая интервью. В последнем из них он обвинил главу Белого дома в том, что он «морально не подходит» на роль президента и намекнул, что Трамп пытался препятствовать правосудию. «Главный герой» книги в долгу не остался и обрушил на экс-главу ФБР шторм твитов, призывая посадить его в тюрьму.

В интервью телеканалу Эй-би-си — первом подобном выступлении на ТВ со времен его скандального увольнения — Коми в очередной раз вспомнил обстоятельства разговора с Трампом по поводу экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна . Флинн был обвинен в контактах с российским послом, о которых не сообщил. Президент, по словам Коми, до последнего выгораживал своего советника, говоря ему, тогда еще директору ФБР: «Я надеюсь, вы спустите это на тормозах».

Отвечая на вопрос, считает ли он эту фразу попыткой воспрепятствовать правосудию, Коми заявил: «Возможно. Я имею в виду, что в этом определенно были некоторые признаки препятствования правосудию». Он также припомнил, что перед этим разговором президент попросил всех советников и вице-президента выйти из комнаты. Если глава государства не планировал говорить сомнительные с точки зрения закона вещи, то зачем он это сделал, — задается вопросом бывший чиновник.

Комментируя слухи о душевном нездоровье Трампа, Коми подчеркнул: «Он производит на меня впечатление человека с интеллектом выше среднего… Не думаю, что он умственно не способен занимать пост президента. Но думаю, что он морально не подходит этому званию».

Откровения Коми со стороны президента спровоцировали реакцию, которую можно описать названием другой скандальной книги о нем — «Огонь и ярость». «К мемуарам Коми есть большие вопросы, ответы на которые мы до сих пор не услышали, — написал он в своем Твиттере. — Как так получилось, что он сдал засекреченную информацию (тюрьма), почему он лгал Конгрессу (тюрьма)». «Я никогда не требовал у Коми личной лояльности. Да я вообще этого парня едва знал. Очередная его ложь, одна из многих. Его „мемуары“ служат только его выгоде и фейковые, — не унимался президент, — Скользкий Джеймс Коми всегда заканчивает плохо и проваливается (он не разумен), он войдет в историю как худший директор ФБР».

Все эти словесные перепалки, впрочем, только подогревали интерес к мемуарам. Издательство Macmillan сообщило Си-эн-эн , что первый тираж книги составит 850 тысяч экземпляров, и это только, чтобы удовлетворить первичный спрос. На 200 тысяч копий уже оформлен предзаказ. Для сравнения, книга журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость» вышла в продажу тиражом 150 тысяч экземпляров.

Книгу Коми, конечно, отличает то, что он, так сказать, имел «доступ к телу», то есть лично общался с президентом, занимая при этом высокий пост. Вулф же составлял свой труд на основе бесед с представителями окружения президента. Очевидно, что публика ждет от экс-директора ФБР грязных подробностей о жизни и работе Трампа, которые — кто знает — могут поставить его под угрозу импичмента.

Впрочем, маловероятно, что в своей книге Коми раскроет что-то принципиально новое. Ранее он уже давал показания Конгрессу по делу Майкла Флинна. И хотя в выражениях он тогда тоже не стеснялся, его свидетельства ни на шаг не приблизили Трампа к отставке. Вряд ли экс-чиновник специально сохранил что-то для мемуаров, ведь в таком случае это было бы сокрытие информации от Конгресса. Так что «Высшая лояльность», по всей видимости, принесет ее автору неплохие гонорары, но не слишком изменит сложившийся образ президента.