В Екатеринбурге адвокат подрался с приставами, которые арестовали имущество его клиента

Екатеринбурге силовики, сопровождающие судебных приставов, взломали помещение салона красоты на Белинского, 180. Предприниматель, который арендует это помещение, вызвал своего адвоката. А когда тот приехал, на него надели наручники и избили люди в касках и бронежилетах. Об этом E1.RU рассказал сам адвокат Алексей Бастов.

Момент драки попал на видео, и на нем отчетливо видно, как адвокат пинает ногой в живот пристава, и после этого и начинается драка.

По словам Бастова, инцидент произошел 11 апреля. Когда он приехал в салон, увидел, что помещение было действительно взломано, внутри — около десяти человек в касках, бронежилетах, с автоматами.

— В тот день все записи у парикмахеров были на вторую половину дня, поэтому, когда приставы ворвались туда, там никого не было, — говорит Алексей. — В итоге девочки-парикмахеры пришли, увидели это все, испугались и позвонили моему доверителю. Когда я приехал, показал доверенность, документы, договор аренды, который действует на сегодняшний день и нет никаких оснований для его прекращения. Попросил представиться — отказались, попросил показать удостоверения — отказались.

Тогда я решил вызвать полицию , объявил о ведении видеозаписи, чтобы передать все материалы в правоохранительные органы. Мужчина в штатском — как позже выяснилось, это был судебный пристав-исполнитель — накинулся на меня, чтобы забрать телефон. Я руку вырвал, но, поскольку у меня руки были заняты, я его оттолкнул ногой. После этого люди в касках накинулись на меня, начали избивать, а потом провели меня в основное помещение салона. Я просил вызвать скорую помощь, дать мне мои очки — мне отказали.

Скорую вызвали сотрудницы салона, которых вытолкали наружу. По словам пострадавшего адвоката, врачей долгое время не хотели пускать к нему. Только когда одному из медиков удалось прорваться во внутреннее помещение, с адвоката сняли наручники и увезли на скорой. Алексей рассказал, что он ударился головой, повредил палец, а наручники были затянуты настолько, что на них остались кровоподтеки.

— Впоследствии начальник отдела силовиков, которые сопровождали приставов, составил на меня протокол, в котором указал, что я пинался и вообще чуть ли не избил сотрудников, — говорит Алексей. — Я выяснил, что на собственника этого помещения заведено исполнительное производство. Но мой доверитель — арендатор, он вообще тут ни при чем. Приставы никак не попытались связаться с нами, предупредить, что им нужен доступ.

Следственном комитете сообщили, что все не так однозначно. По этому инциденту проводится проверка. Причем заявления написали обе стороны конфликта — и побитый адвокат, и судебные приставы.

— Заявления о привлечении к уголовной ответственности поступили от обеих сторон: Бастов написал заявление в отношении пристава, а один из представителей приставов также написал заявление в отношении данного гражданина, — рассказали E1.RU в пресс-службе свердловского Следственного комитета. — Представители обеих сторон направлены на медосвидетельствование. Устанавливается законность нахождения судебных приставов в указанном помещении. По итогам проверки будет принято объективное процессуальное решение.

В Федеральной службе судебных приставов рассказали своё видение ситуации.

— Гражданин, третье лицо, не являющийся стороной исполнительного производства предпринял попытку воспрепятствования совершению исполнительских действий судебным приставом-исполнителем Чкаловского РОСП, — сказали в пресс-службе ФССП. — Требования судебного пристава покинуть посторонним гражданам помещение, где производились исполнительные действия, мужчина проигнорировал и попытался ударить судебного пристава-исполнителя. Попытка нанесения увечий судебному приставу-исполнителю была пресечена судебными приставами. Судебный пристав-исполнитель обратился в следственный комитет с заявлением о попытке нанесения ему телесных повреждений гражданином во время совершения исполнительных действий.