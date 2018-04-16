Югорским промышленникам рассказали, как сэкономить миллиарды рублей

Какой станет Югра : нефтяным динозавром, который умрет через несколько десятилетий, или бережливым крокодилом, который будет сыт при любых экономических обстоятельствах? Этим вопросом задавались участники форсайт-сессии по бережливому производству на Югорском промышленном форуме — 2018.

Есть все, кроме дисциплины

Сбербанк и Одной из звезд секции стал американец Майкл Вейдер, автор мировых бестселлеров по бережливому производству (Лин-технологиям). Вот уже 15 лет он живет в России и занимается внедрением Лин по всей стране. Именно Майкл помог таким крупным гигантам, как Газпром РЖД встать на бережливые рельсы и сэкономить миллионы и миллиарды рублей.

«В Югре я увидел большое стремление власти к переходу на новые технологии, чтобы уменьшить потери и нарастить производство. Но это пока лишь первые шаги, — говорит ведущий тренер-консультант ГК «Оргпром» Майкл Вейдер. — Каждый год обновляется рейтинг конкуренции 107 экономик разных стран. Лидирует ли там Россия? Нет. Ваши позиции улучшаются, но слишком медленно. Непонятно, почему государство с такими ресурсами не входит даже в топ-10 ведущих экономик».

Пока Россия занимает лишь 38 место по глобальной конкуренции, 49 — по внедрению инноваций, 84 — по доступности новых технологий и 57 — по готовности к их внедрению. Почему? Майкл Вейдер уверен: все дело в менталитете россиян, которые долго запрягают, хоть и быстро едут.

По мнению эксперта, в Югре бережливое производство может применяться «в колл-центрах, лесной промышленности, товарном производстве, добыче и переработке полезных ископаемых». Но для этого необходимо преодолеть еще один типичный российский недостаток — отсутствие дисциплины на производстве.

Одни из первых

«Изменения — это не комфортно, но как только работники ощущают эффект «бережливости», они готовы к переменам», — считает Игорь Больших, тренер-консультант ГК «Оргпром», который в прошлом году занимался внедрением лин-технологий в Югорском лесопромышленном холдинге.

100% акций предприятия принадлежит окружному правительству. При этом хвойная фанера, которую производит холдинг, продается в России, а 95% ЛВЛ-бруса отправляют в Европу.

«Емкость зарубежного рынка позволяет компании в разы наращивать объемы производства, увеличивая свою прибыль, — объяснил эксперт. — Именно этим вопросом мы и занялись. Выяснилось, что здесь на производстве большое количество простоев в работе линий, а также отсутствует системный подход к решению проблем».

На то, чтобы выявить минусы и устранить их, ушло три недели. При этом время простоя линии уменьшилось в два раза. Лин-технологии позволили лесопромышленному комплексу получать дополнительно до 228 кубических метров готовой продукции. На заводе изменили организацию рабочего пространства, а управленцы холдинга по-иному посмотрели на работу с персоналом и решение производственных проблем.

По мнению экспертов, всем югорчанам предстоит «проснуться и работать», ведь сейчас Лин — это самый быстрый путь к успеху.