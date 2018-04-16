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В МИД рассказали, как Запад пытается оправдать удары по Сирии
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В МИД рассказали, как Запад пытается оправдать удары по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Запад использует понятие «гуманитарной интервенции» для оправдания ударов по Сирии, заявил журналистам в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"То, что начали произносить, в частности, британские представители о том, что все это в формате гуманитарной интервенции, то это вообще из ряда вон. Потому что эту концепцию гуманитарной интервенции никто, кроме Великобритании, США и группы их единомышленников, никогда не одобрял. То есть они сами придумали для себя какую-то концепцию, которую другие страны резко критикуют на протяжении длительного времени, и используют эту собственную концепцию в оправдание применения своей собственной силы", — сказал Рябков.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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