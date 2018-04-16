Игорь Онешко обсудил с губернатором дальнейшую реализацию Уватского проекта

Игорь Онешко рассказал о своем опыте в нефтегазовой отрасли, начале работы в новой должности, отметив, что на данном этапе активно знакомится с деятельностью «РН-Уватнефтегаз», погружается в текущие дела. «Настроен на рабочий и конструктивный диалог с региональным правительством в реализации совместных проектов и задач», — подчеркнул он. Владимир Якушев высказался о важности сотрудничества с местными производителями, которое наладила компания, значимости «РН-Уватнефтегаз» для региона, пожелал Игорю Онешко успехов.

Напомним, Игорь Онешко вступил в должность генерального директора ООО «РН-Уватнефтегаз» 5 апреля 2018 года. До этого с 2014 года он возглавлял ПАО «Варьёганнефтегаз» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

ООО «РН-Уватнефтегаз» занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных преимущественно в Западной Сибири в Уватском районе Тюменской области

В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков с 39 открытыми месторождениями. Общая площадь проекта составляет более 26 тыс. км2. «РН-Уватнефтегаз» ведет планомерную работу по приросту новых запасов.

За время его реализации экономика региона получила мощный мультипликативный эффект. Уватский проект стимулировал развитие машиностроения, внедрение современных технологий, создание новых рабочих мест.