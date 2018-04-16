Ещё
Игорь Онешко обсудил с губернатором дальнейшую реализацию Уватского проекта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Кремль призвал россиян не играть в прятки

Игорь Онешко обсудил с губернатором дальнейшую реализацию Уватского проекта 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Игорь Онешко рассказал о своем опыте в нефтегазовой отрасли, начале работы в новой должности, отметив, что на данном этапе активно знакомится с деятельностью «РН-Уватнефтегаз», погружается в текущие дела. «Настроен на рабочий и конструктивный диалог с региональным правительством в реализации совместных проектов и задач», — подчеркнул он. Владимир Якушев высказался о важности сотрудничества с местными производителями, которое наладила компания, значимости «РН-Уватнефтегаз» для региона, пожелал Игорю Онешко успехов.
Напомним, Игорь Онешко вступил в должность генерального директора ООО «РН-Уватнефтегаз» 5 апреля 2018 года. До этого с 2014 года он возглавлял ПАО «Варьёганнефтегаз» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.
ООО «РН-Уватнефтегаз» занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных преимущественно в Западной Сибири в Уватском районе Тюменской области.
В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков с 39 открытыми месторождениями. Общая площадь проекта составляет более 26 тыс. км2. «РН-Уватнефтегаз» ведет планомерную работу по приросту новых запасов.
За время его реализации экономика региона получила мощный мультипликативный эффект. Уватский проект стимулировал развитие машиностроения, внедрение современных технологий, создание новых рабочих мест.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Не следует воспринимать Тулеева в политике как шахматиста, он, скорее, играет в шашки вслепую» Олег Дерипаска посетит Иркутскую область Названы три кандидата на пост мэра Калининграда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы70
Согласована единая позиция по Сирии260
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии52
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии302
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение