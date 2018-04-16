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Одно их первых в России арбитражных учреждений получило новое название
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Одно их первых в России арбитражных учреждений получило новое название 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Одно из первых постоянно действующих арбитражных учреждений в России получило название Российский арбитражный центр при Российском институте современного арбитража, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Там пояснили, что в соответствии с российским законодательством организация вправе включить в наименование слово «Россия» или производные от него только по специальному разрешению, которое выдается Минюстом России на основании рекомендации межведомственной комиссии.
"Распоряжением Минюста России это разрешение предоставлено Российскому институту современного арбитража", — сказали в пресс-службе.
Генеральный директор Российского института современного арбитража Андрей Горленко пояснил РИА Новости, что речь в данном случае идет не просто о смене вывески. «Разрешение на включение в название организации слова „Российский“ выдается только тем организациям, деятельность которых является уникальной и общественно полезной. Изменение наименования в полной мере отражает деятельность, которую осуществляет наша организация. Мы развиваем и популяризируем арбитраж во всей России», — сказал он. Горленко пояснил, что институт за последний год провел различные мероприятия в сфере арбитража в Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Хабаровске, Кемерово, Тюмени, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде и других городах.
"Мы администрируем споры с участием сторон из самых разных регионов России. Уже сейчас у нас на рассмотрении находится несколько споров, в которых участвуют лица из разных регионов России. Мы активно взаимодействуем с иностранными коллегами и стараемся способствовать повышению инвестиционной привлекательности России и ее регионов", — добавил он.
Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, который является председателем президиума центра, сообщил, что это событие трудно переоценить. «Это и новая ступень в развитии нашего Арбитражного центра, и одновременно более высокий уровень ответственности за судьбу всего третейского разбирательства в нашей стране. Надеюсь, что у нас все получится», — пояснил он.
Российский институт современного арбитража активно занимается развитием и популяризацией альтернативного разрешения споров. Институт заключил соглашения о сотрудничестве в сфере развития арбитража с ведущими иностранными арбитражными институтами — Сингапурским и Гонконгским международными арбитражными центрами, а также с Японской ассоциацией арбитров.
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