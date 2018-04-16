В Адыгее обсудили план проведения Года добровольца

В Доме правительства республики под председательством заместителя премьер-министра РА Натальи Широковой состоялось первое заседание оргкомитета по проведению в Адыгее Года добровольца (волонтера).

В работе заседания приняли участие представители Волонтерского центра РА, а также руководители министерств и ведомств, курирующие вопросы образования, здравоохранения, социальной политики, экономики, спорта, информатизации и средств массовой информации.

По данным начальника управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи минобрнауки РА Алия Нагорокова, волонтерские организации в республике существуют с 2014 года. На данный момент добровольческое движение развивается в событийном, спортивном, экологическом, социальном и патриотическом (волонтеры Победы) направлениях.

В прошлом году волонтерами Адыгеи было проведено 814 акций и мероприятий. В образовательных организациях зарегистрировано 103 волонтерских отряда общей численностью более 2,2 тыс. человек. На общественных началах 600 добровольцев было подготовлено в качестве наблюдателей во время выборов Президента России. С этого года данный опыт будет использован и при проведении ОГЭ и ЕГЭ.

Наталья Широкова подчеркнула, что перед оргкомитетом стоят задачи по привлечению большего числа людей к добровольческой деятельности, распространению лучших практик добровольчества, повышению престижа движения и активизации волонтерства в спорте, экологии, ликвидации ГО и ЧС, медицине и т.д. Также существует необходимость по вовлечению в добровольчество представителей старшего возраста («серебряное волонтерство»).

В ходе заседания был озвучен план мероприятий по проведению Года добровольца в Адыгее и участие республики во Всероссийском конкурсе «Доброволец России». Региональный план будет дополнен с учетом предложений ведомств.

Заместитель премьер-министра РА обратила внимание участников заседания на важность волонтерства в мероприятиях федерального значения.