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В Адыгее обсудили план проведения Года добровольца
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В Адыгее обсудили план проведения Года добровольца 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В Доме правительства республики под председательством заместителя премьер-министра РА Натальи Широковой состоялось первое заседание оргкомитета по проведению в Адыгее Года добровольца (волонтера).
В работе заседания приняли участие представители Волонтерского центра РА, а также руководители министерств и ведомств, курирующие вопросы образования, здравоохранения, социальной политики, экономики, спорта, информатизации и средств массовой информации.
По данным начальника управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи минобрнауки РА Алия Нагорокова, волонтерские организации в республике существуют с 2014 года. На данный момент добровольческое движение развивается в событийном, спортивном, экологическом, социальном и патриотическом (волонтеры Победы) направлениях.
В прошлом году волонтерами Адыгеи было проведено 814 акций и мероприятий. В образовательных организациях зарегистрировано 103 волонтерских отряда общей численностью более 2,2 тыс. человек. На общественных началах 600 добровольцев было подготовлено в качестве наблюдателей во время выборов Президента России. С этого года данный опыт будет использован и при проведении ОГЭ и ЕГЭ.
Наталья Широкова подчеркнула, что перед оргкомитетом стоят задачи по привлечению большего числа людей к добровольческой деятельности, распространению лучших практик добровольчества, повышению престижа движения и активизации волонтерства в спорте, экологии, ликвидации ГО и ЧС, медицине и т.д. Также существует необходимость по вовлечению в добровольчество представителей старшего возраста («серебряное волонтерство»).
В ходе заседания был озвучен план мероприятий по проведению Года добровольца в Адыгее и участие республики во Всероссийском конкурсе «Доброволец России». Региональный план будет дополнен с учетом предложений ведомств.
Заместитель премьер-министра РА обратила внимание участников заседания на важность волонтерства в мероприятиях федерального значения.
«Реализация общероссийских просветительских проектов федерального плана по проведению Года добровольца должна быть отражена в региональном плане. Мы это будем выполнять в рамках поручений главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Вместе с тем, необходимо в обозначенные сроки окончательно сформировать предложения ведомств и активизировать работу по размещению информации в региональном разделе единой информационной системы «Добровольцы России».
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