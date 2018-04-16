Раритетный автомобиль из Ханты-Мансийска отправляется в автопробег «Победа одна на всех». 

Сегодня из окружной столицы на легендарной «Победе» отправился один из участников Всероссийской акции — автопробега «Победа одна на всех», старт которой состоится 17 апреля в Нижневартовске. Всего же в состав автоколонны войдут пять раритетных автомобилей ГАЗ М-20 «Победа», три из которых представят Югру. Они проедут по специальному маршруту, в который вошли города Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области, Казахстана, Кыргыстана, Узбекистана.
Руководитель проекта, председатель Молодежного парламента при Думе Югры Николай Заболотнев подчеркнул, что автопробег — это еще одна возможность отдать дать уважения тем, кто обеспечивал победу героическим трудом в тылу. «Жители каждого города, который отмечен в маршруте, внесли клад в Победу над фашизмом. Так, в Ханты-Мансийске на рыбоконсервном заводе работало более тысячи человек, из них 80% женщины. В Бишкек и Ташкент было эвакуировано более 70 детдомов со всего Советского Союза. А в уральских городах и Казахстане размещались крупные промышленные предприятия. Пройдя таким маршрутом, мы напомним о подвиге фронтовиков и тех, кто ковал Победу в тылу» — рассказывает Николай Заболотнев.
Завершится пробег 9 мая на центральной площади Ханты-Мансийска.