«Последняя честная девушка». Откровения экс-главы ФБР о Трампе не оценили

Дональд Трамп — лжец, и он не годится для того, чтобы быть президентом США ». Бывший глава ФБР Джеймс Коми в интервью американскому телевидению рассказал о своем отношении к главе Белого дома, о роли его ведомства в выборах 2016 года и о новой книге, в которой автор сравнивает Трампа с мафиози.

Это интервью анонсировалось как сенсация: бывший глава ФБР Джеймс Коми срывает покровы с Дональда Трампа.

О внешности президента: «У него такие белые круги под глазами. Я думаю, это от тонального крема».

О его манере управления: «Это напомнило мне о днях, когда я расследовал дело Коза Ностры. Он похож на босса мафии».

И о самых грязных слухах: «Я не знаю, писали ли проститутки на Коми в России . Но это возможно».

Фраза «это возможно» окажется любимым методом доказательства бывшего главы ФБР.

— У русских есть компромат на Трампа?

— Я не знаю, но это возможно.

Откровения Джеймса Коми — за два дня до начала продаж его новой книги «Высшая верность».

"Я надеюсь, вы прочитаете книгу, и все поймете", — говорит бывший глава ФБР.

Трамп обвинял Коми в организации утечек информации из Белого дома. Неудивительно, что и книга бывшего главы ФБР частично «утекла» в Сеть.

"Когда президент протянул мне руку, я помню, что обратил внимание на размер ладони. Она была меньше моей, но не казалась необычно маленькой".

В интервью Коми делает резкие выпады.

— Вы считаете президента вруном?

— Да.

И заявляет, что Трамп морально не подходит для должности президента.

Еще до публикации интервью американский президент разразился серией твитов, в первом из которых назвал Коми мерзавцем.

Unbelievably, James Comey states that Polls, where Crooked Hillary was leading, were a factor in the handling (stupidly) of the Clinton Email probe. In other words, he was making decisions based on the fact that he thought she was going to win, and he wanted a job. Slimeball!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.

В следующем угрожал бывшему главе ФБР тюрьмой.

The big questions in Comey’s badly reviewed book aren’t answered like, how come he gave up Classified Information (jail), why did he lie to Congress (jail), why did the DNC refuse to give Server to the FBI (why didn’t they TAKE it), why the phony memos, McCabe’s $700,000 & more?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.

Чуть позже сказал, что он скользкий тип и худший директор ФБР в истории.

Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.

В общей сложности за день Трамп пять раз писал о Коми.

Атакуют бывшего главу ФБР и другие республиканцы.

Рик Санторум , член Республиканской партии США : «В книге ничего нового. Ее автор страдает нарциссизмом и пытается атаковать президента. Я видел его комментарий в духе „Ну, я не знаю, было ли у Трампа что-то с этими девушками в России“. Это же просто грязные методы, чтобы опорочить президента».

Впрочем, и из лагеря демократов на Коми сыпется похожая критика.

Даже ополчившаяся на Трампа пресса пишет разгромные рецензии, упрекая Коми в банальности и самовлюбленности.

"Коми не просто из тех, кто цитирует в книге Шекспира. Он из тех, кто цитирует себя, цитирующего Шекспира", — пишет The Washington Post