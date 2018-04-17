Ещё
Российский экономист извинился перед финской энергокомпанией за ложь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Коса Тузла стала федеральной собственностью

Российский экономист извинился перед финской энергокомпанией за ложь 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Директор российского Института проблем глобализации Михаил Делягин принес извинения финской энергетической компании Fortum, а также министерству обороны и полиции безопасности Финляндии за ложную информацию о связи энергокомпании с финскими властями.
«Прежде всего, подтверждаю, что данные о персональном составе совета директоров Fortum, взятые из статьи А. Родина «Деньги переданы судье. Как челябинская „дочка“ финского энергетического концерна Fortum по главе с Александром Чуваевым выводит сотни миллионов» в «Общей газете» 31 мая 2016 года и перепечатанной порталом Compromat.ru, не соответствуют действительности», — сообщил Делягин, сообщает Yle.
В связи с этим он заявил, что приносит «глубокие и искренние извинения Fortum, министерству обороны и полиции безопасности Финляндии, их руководству, а также всем иным лицам, кто почувствовал себя задетым этой публикацией. И, разумеется, министру Линтиля, которому пришлось реагировать».
Напомним, Делягин в авторской колонке, опубликованной «Российской газетой», утверждал, что председателем совета директоров Fortum является министр обороны Финляндии, а членом совета директоров — представитель финской полиции безопасности. На своей официальной странице Делягин сообщил, что почерпнул эти данные из других российских источников.
Теперь Fortum готовится подать в суд на российские сетевые издания за распространение ложной информации.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Причиной гибели российского изобретателя в СИЗО оказались жестокие пытки Абу-Даби поддержал агрессию Запада против Сирии Рогозин не исключил прекращения поставок ракетных двигателей в США
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю141
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа176
Крымский мост потроллил Украину158
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой84
Коса Тузла стала федеральной собственностью32
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
04:00
В Кремле надеются на возвращение Telegram
Политика
01:12
Лавров осудил удары по Сирии
Политика
05:27
Додон посетит Петербург
Политика
00:54
Путин назвал удар США по Сирии актом агрессии
Политика
06:16
Грушко прокомментировал расследование дела Скрипаля
Политика
03:10
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
Шоу-бизнес
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение