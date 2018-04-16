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Оренбургским депутатам предстоит рассмотреть поправки в бюджет города
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Оренбургским депутатам предстоит рассмотреть поправки в бюджет города 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Документом вносятся поправки в бюджет города на 2018 год: его доходы уточняются на 485 844 300 рублей. Поступающие из областного бюджета средства будут направлены на ремонт автомобильных дорог (подъездная дорога к пос. Нижнесакмарский от Шарлыкского шоссе до ул. Молодежной, ул. Чкалова, пр-д Автоматики и т. д.) и приобретение новых школ (в 20 микрорайоне в 2018 году и в 16 микрорайоне в 2020 году).
Также 73 миллиона будут направлены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня не ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного с 1 мая 2018 года.
Не меньшее внимание депутаты комитета уделили контролю за исполнением протокольных поручений комитета. В центре внимания депутатов — работа профильных подразделений администрации города с недоимками и задолженностями. Депутаты комитета по бюджетно-финансовой и налоговой политике выделяют это направление работы как один из наиболее эффективных вариантов дополнительного пополнения городской казны. Сегодня перечень дебиторов комитет по управлению имуществом ежеквартально направляет для размещения на официальный Интернет-портал города и в городскую прокуратуру.
— И по комитету по управлению имуществом, и по тем комиссиям, которые работают в департаменте градостроительства и земельных отношений, динамика самая что ни на есть положительная: собираемость стала лучше. Мы можем констатировать, что работа с должниками в этом году активизировалась, — резюмировал председатель постоянного комитета по бюджетно-финансовой и налоговой политике Оренбургского городского Совета Игорь Коровяковский.
Напомним, окончательные решения по этим и другим проектам будут приняты на очередном заседании городского Совета 27 апреля.
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