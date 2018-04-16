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На ВСМПО-Ависме прошел «медицинский» аудит
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На ВСМПО-Ависме прошел «медицинский» аудит 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Представители независимого сертификационного органа «ТЮФ Интернациональ Рус» провели в корпорации «ВСМПО-Ависма» аудит системы менеджмента качества. Эксперты проверяли его соответствие требованиям международного стандарта производства медицинских изделий, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.
Аудиторы побывали в отделах управления и большинстве цехов предприятия, где убедились в соответствии процедур системному стандарту. Последний охватывает как управление документацией, так и непосредственное производство продукции для медицинской отрасли.
Наличие системы менеджмента качества у поставщика-производителя полуфабрикатов для медизделий является конкурентным преимуществом предприятия. Заказчику и пациентам оно дает дополнительную уверенность в качестве производимых из уральских полуфабрикатов титановых имплантатов.
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