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Ривалдо: Неймар может стать лучшим игроком мира, но только не в «ПСЖ»
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Ривалдо: Неймар может стать лучшим игроком мира, но только не в «ПСЖ» 

Советский спорт 25 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Напомним, летом 2017 года нападающий перебрался из «Барселоны» в Париж за 222 млн евро.
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"Сказал Неймару, что он может стать лучшим игроком мира, но только не в «ПСЖ». Он должен покинуть эту команду. Неймар создан для футбола, у него есть возможность войти в историю, но для этого он должен вернуться в Испанию.
Я доверяю людям, которые говорят, что у Неймара есть возможность перейти в "Реал". В таком случае, как мне кажется, у него будут шансы стать лучшим футболистом мира", — сказал Ривалдо для GloboEsporte.
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