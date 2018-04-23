Ривалдо: Неймар может стать лучшим игроком мира, но только не в «ПСЖ»

Напомним, летом 2017 года нападающий перебрался из «Барселоны» в Париж за 222 млн евро. Президент лиги 1: В контракте Неймара с «ПСЖ» нет пункта об отступных "Сказал Неймару, что он может стать лучшим игроком мира, но только не в «ПСЖ». Он должен покинуть эту команду. Неймар создан для футбола, у него есть возможность войти в историю, но для этого он должен вернуться в Испанию Я доверяю людям, которые говорят, что у Неймара есть возможность перейти в "Реал" . В таком случае, как мне кажется, у него будут шансы стать лучшим футболистом мира", — сказал Ривалдо для GloboEsporte.