«Сами себя съедаем»: губернатор Поморья рассказал, почему загибается бизнес на Севере

Под нужды Арктического региона нужно подстраиваться — к таким выводам пришли участники пленарного заседания экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера. Сегодня в САФУ представители областной и федеральной власти, предприниматели и политики обсуждают, как облегчить жизнь бизнесу в регионе.

«Мы не сверлим дырок и ничего не копаем в значительной степени так, чтобы от этого зависеть», — подчеркнул Игорь Орлов

— Приведу пример — сегодня самым примитивным образом уничтожается бизнес в Лешуконье, очень отдаленной территории, по одной простой причине: нет запасов песка. Восстанавливать дорожную инфрастуктуру, в том числе и муниципальную, никакой возможности нет. Как только мы подступаем к тому, чтобы начать использовать это месторождение, залежи песка, нам говорят, уважаемые господа, при заказе на 400 тысяч в год вы должны обустроить месторождение более двух миллионов. Как быть? Не ремонтировать дороги? Что нам скажет молодежь? Валить надо? Была такая теория и она остается в умах молодых, что ничего нельзя сделать. А кто создал эти нормы? — подчеркнул во время выступления губернатор Архангельской области Игорь Орлов. — Каким образом можно решать вопросы транспортной доступности, если невероятные штрафы формируются за то, что где-то что-то не подсыпано? Сами себя съедаем, та самая гидра. Таких примеров — великое множество. Мерять всё по Москве или Санкт-Петербургу — недопустимо, это значит — не знать свою страну.

Вопросов пока что больше, чем ответов. Тем не менее участники экспертного совета предлагают реальные способы улучшить жизнь населения и чуть облегчить жизнь северных предпринимателей. По мнению представителя Торгово-промышленной палаты России Дмитрия Кузьмина, в арктических регионах нужно установить МРОТ с учетом климатического коэффициента и принять новые законы.

Дмитрий Кузьмин. — И нужно распространить данные условия для исчисления сборов, налогов, штрафов и иных платежей. Это позволит реально повысить жизненный уровень населения. Коллеги, известно, что в арктических регионах сосредоточено значительное количество полезных ископаемых. Пример — в арктических и субарктических регионах сконцентрировано не менее 20% нефтяных запасов. При этом малый бизнес не работает в этой сфере в силу законодательных ограничений и сложностей. Что нужно для появления малого бизнеса в этой сфере? Принятие закона о малом бизнесе в сфере нефтедобычи и корректировки налогового законодательства. Важно подчеркнуть, это не потребует дополнительных затрат в федеральном и региональном бюджетах, — пояснил директор департамента развития торгово-промышленных палат Торгово-промышленной палаты России

Савва Шипов. То, что территории Крайнего Севера заслуживают специального правового регулирования, подчеркнул и заместитель министра экономического развития РФ

— Министерством подготовлен законопроект, который регламентирует особые условия ведения предпринимательской деятельности в Арктической зоне. Мы считаем, что необходимо создавать опорные зоны, Арктика станет макрорегионом, на котором передовые подходы создания единого механизма поддержки будут апробированы и дальше будут распространяться на все территории, — резюмировал Шипов.