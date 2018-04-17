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Более 660 пенсионеров подали заявки в ТЦСО «Ломоносовский» филиал «Коньково» на участие в проекте по активному долголетию
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Более 660 пенсионеров подали заявки в ТЦСО «Ломоносовский» филиал «Коньково» на участие в проекте по активному долголетию 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Как нашему изданию рассказали в ТЦСО «Ломоносовский» филиал Коньково, по состоянию на вчерашний день 664 пенсионера подали заявки-анкеты на участие в проекте «Московское долголетие», из них к занятиям приступили уже 566 человек!
Все занятия проводятся бесплатно. Сейчас функционирует 21 группа, сегодня к занятиям приступит еще одна группа из 16 человек.
Всего же в столице, как сообщает портал Мэра и Правительства Москвы, к занятиям в рамках проекта «Московское долголетие» приступили почти 50 тысяч граждан, а на участие в проекте было подано более 79,6 тысячи заявок. Стать участниками проекта в ЮЗАО выразили желание 3568 человек.
К участию в проекте приглашаются горожане пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 — для мужчин), у которых есть постоянная регистрация в Москве. Для этого необходимо оставить заявку в любом территориальном центре социального обслуживания (понадобятся паспорт, СНИЛС и социальная карта москвича). В центре можно ознакомиться с расписанием занятий и выбрать наиболее интересное для себя направление. Для москвичей доступны занятия спортом и танцами, творческие студии и лектории, языковые курсы и компьютерные классы.
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