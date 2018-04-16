Юрий Савельев стал новым гендиректором Корпорации развития Карелии

Экс-советник главы республики по экономике приступил своим обязанностям уже сегодня.

Сегодня, 16 апреля Юрия Савельева назначили генеральным директором АО «Корпорация развития Республики Карелия», сообщает пресс-служба ведомства.

Он сменил на этой должности Леонида Лиминчука, возглавлявшего Корпорацию с мая 2017 года по март 2018. Распоряжение о назначении подписал министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Щебекин.

Ранее Юрий Савельев занимал должность советника Главы Карелии по экономическим вопросам. Юрий Савельев — доктор экономических наук (научная специальность -экономика и управление народным хозяйством), до работы в Правительстве РК возглавлял Институт экономики КарНЦ РАН , имеет более 120 научных публикаций в зарубежных и российских центральных рецензируемых изданиях.

В числе первых управленческих решений в новой должности Юрий Савельев называет полное обновление регламента сопровождения инвестиционных проектов, развитие системы продвижения карельской продукции, а также создание на базе Корпорации Фонда развития промышленности Карелии.

Предстоит серьезная, глубокая работа, есть поддержка со стороны главы республики и правительства Карелии,

— сообщил сегодня на встрече с коллективом Корпорации развития РК Юрий Савельев.