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Юрий Савельев стал новым гендиректором Корпорации развития Карелии
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Юрий Савельев стал новым гендиректором Корпорации развития Карелии 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Экс-советник главы республики по экономике приступил своим обязанностям уже сегодня.
Сегодня, 16 апреля Юрия Савельева назначили генеральным директором АО «Корпорация развития Республики Карелия», сообщает пресс-служба ведомства.
Он сменил на этой должности Леонида Лиминчука, возглавлявшего Корпорацию с мая 2017 года по март 2018. Распоряжение о назначении подписал министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Щебекин.
Ранее Юрий Савельев занимал должность советника Главы Карелии по экономическим вопросам. Юрий Савельев — доктор экономических наук (научная специальность -экономика и управление народным хозяйством), до работы в Правительстве РК возглавлял Институт экономики КарНЦ РАН, имеет более 120 научных публикаций в зарубежных и российских центральных рецензируемых изданиях.
В числе первых управленческих решений в новой должности Юрий Савельев называет полное обновление регламента сопровождения инвестиционных проектов, развитие системы продвижения карельской продукции, а также создание на базе Корпорации Фонда развития промышленности Карелии.
Предстоит серьезная, глубокая работа, есть поддержка со стороны главы республики и правительства Карелии,
— сообщил сегодня на встрече с коллективом Корпорации развития РК Юрий Савельев.
По материалам: ptzgovorit.ru
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