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Медведев назвал главную задачу в экономике РФ в условиях санкций
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Медведев назвал главную задачу в экономике РФ в условиях санкций 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: dp.ru
В условиях санкций премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает самым важным сохранение баланса в экономике.
— Когда на страну вот таким образом наваливаются различные внешние силы, когда сама структура экономики не является в государстве идеальной, самое главное — не допустить разбалансировки экономики, нормальной хозяйственной жизни, — заявил глава правительства в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».
Он напомнил, что за последние шесть лет рост ВВП страны составил пять процентов. «Это неплохо с учетом того, что в определенный период он провалился на минустри процента, — заметил Медведев. — При том, что, я напомню, например, в период 2008 и 2009 годов наша экономика проваливалась на восемь и даже более процентов».
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