Медведев назвал главную задачу в экономике РФ в условиях санкций

— Когда на страну вот таким образом наваливаются различные внешние силы, когда сама структура экономики не является в государстве идеальной, самое главное — не допустить разбалансировки экономики, нормальной хозяйственной жизни, — заявил глава правительства в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

Он напомнил, что за последние шесть лет рост ВВП страны составил пять процентов. «Это неплохо с учетом того, что в определенный период он провалился на минустри процента, — заметил Медведев. — При том, что, я напомню, например, в период 2008 и 2009 годов наша экономика проваливалась на восемь и даже более процентов».