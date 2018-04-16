В ЗАГС — через портал госуслуг

Все чаще горожане выбирают именно электронную форму обращения за государственными услугами службы ЗАГСа. Таким способом с начала 2018 года отделом ЗАГС города Ханты-Мансийска оказано 50 процентов государственных услуг от общего их объема. Самая популярная государственная услуга — подать заявление на заключение брака.

Растет количество желающих зарегистрировать рождение ребенка, получить архивную справку или иной документ, не простаивая по старинке в очереди, а просто направив заявление с домашнего компьютера или другого устройства, подключенного к сети Интернет.

«Услуги ЗАГС переведены в электронный вид в первую очередь для обеспечения их доступности, чтобы граждане цивилизованно могли решать важные жизненные вопросы. Мы с удовлетворением отмечаем, что такая форма удобна и востребована горожанами», — комментирует ситуацию заведующая городским отделом ЗАГС Марина Сажаева.

Напомним, чтобы иметь возможность получать услуги ЗАГС и других государственных учреждений города в электронном виде, необходимо стать авторизованным пользователем Портала государственных услуг.