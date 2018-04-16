Ещё
В ЗАГС — через портал госуслуг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЗАГС — через портал госуслуг 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 20 минут назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Все чаще горожане выбирают именно электронную форму обращения за государственными услугами службы ЗАГСа. Таким способом с начала 2018 года отделом ЗАГС города Ханты-Мансийска оказано 50 процентов государственных услуг от общего их объема. Самая популярная государственная услуга — подать заявление на заключение брака.
Растет количество желающих зарегистрировать рождение ребенка, получить архивную справку или иной документ, не простаивая по старинке в очереди, а просто направив заявление с домашнего компьютера или другого устройства, подключенного к сети Интернет.
«Услуги ЗАГС переведены в электронный вид в первую очередь для обеспечения их доступности, чтобы граждане цивилизованно могли решать важные жизненные вопросы. Мы с удовлетворением отмечаем, что такая форма удобна и востребована горожанами», — комментирует ситуацию заведующая городским отделом ЗАГС Марина Сажаева.
Напомним, чтобы иметь возможность получать услуги ЗАГС и других государственных учреждений города в электронном виде, необходимо стать авторизованным пользователем Портала государственных услуг.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
Ханты-Мансийск за здоровый образ жизни! Микрорайон Западный в Ханты-Мансийске станет деловым, культурным и спортивным центром Работников коммунальных служб поощрили за добросовестную работу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии325
Федеральный канал опозорился с Сирией80
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз99
«Грязная сторона раскованного поведения»38
«Врата» в Крым за 32 миллиарда148
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:45
Реконструкцию к/т «Художественный» продлят
Новости Москвы
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
02:38
Над тяжелобольным Зайцевым издевались битый час
Шоу-бизнес
01:14
Названы ошибки москвичей в «Тотальном диктанте»
Новости Москвы Общество
05:06
В Москве нашли комнату за 14 миллионов рублей
Новости Москвы Недвижимость
03:39
В работе ГЛОНАСС произошел сбой
Наука и техника Происшествия
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение