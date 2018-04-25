Более 230 тонн мусора вывезено после субботников с улиц Вологды

Вологде проходит двухмесячник по благоустройству города, который стартовал 21 апреля с общегородского субботника. В уборке города принимают участие ТОСы, управляющие компании, школьники и студенты, а также городские предприятия. За последнюю неделю 120 организаций Вологды провели субботники как на своих, так и на общегородских территориях.

«Еще 21 апреля мы объявили двухмесячник по благоустройству Вологды. За это время нужно убрать городские улицы парки и скверы, высадить и деревья и цветы. За неделю субботники провели уже 120 предприятий и организаций города. На сегодня на полигон вывезено 230 тонн мусора, собранного в результате генеральной уборки. Также намечены посадки деревьев и цветов», — отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов

Сегодня Мэра также присоединился к субботнику, который сотрудники предприятия СКДМ. Около 200 заводчан привели в порядок территорию рядом в районе улицы Северной: очистили газоны от листвы и мусора, покрасили бордюрный камень, посадили молодые клены.

«Мы начинаем со своего дома, наводим порядок там, где мы работаем. Но в то же время понимаем, что это и часть города, поэтому со всей ответственностью наводим порядок и на прилегающей территории. Делаем все возможное, чтобы город совместно с предприятием развивался и процветал», — отметил председатель Совета директоров АО «СКДМ» Петр Панов.

Также уборку города активно ведут коммунальные службы. В дневное время идет подметание улиц с помощью специальных машин— пылесосов, а затем проливка улиц водой. Главная задача — убрать пыль с проезжей части. В первую очередь обрабатывают дороги с интенсивным транспортным потоком, чтобы машины поднимали меньше пыли. Сегодня ночью 6 машин выйдут после большого перерыва на ночную мойку проезжую части, делать это будут более тщательно, чем днем, под более сильным напором воды.

Также продолжается уборка газонов, очистка от мусора и грязи прилотковой зоны вдоль дорог. В центре Вологды эта работа уже закончена, рабочие перешли микрорайоны и на второстепенные улицы.

Кроме того, специалисты обновляют краску на бордюрном камне, ремонтируют и красят леерные ограждения вдоль улиц и путепроводов. Всего нужно привести в порядок около 25 тысяч квадратных метров отбойников.