На глазах у персонала: в пансионате дедушка зарезал соседа

Трагически закончился конфликт в Туношенском пансионате для ветеранов войны и труда. Здесь 69-летний пенсионер зарезал 77-летнего соседа. Он ударил его ножом в живот. Пожилой человек скончался в больнице.

— Мужчины жили в разных комнатах. Всё произошло в холле. Дедушка был выпивши. И что-то ему ударило в голову. Всё случилось так быстро, практически на наших глазах. В холле был персонал, мы тут же быстро вызвали скорую и полицию, — рассказала заместитель директора пансионата Елена Антонова

В пансионате говорят, что у нападавшего был непростой характер, вспыльчивый. Видимо, алкоголь это усугубил. В Следственном комитете говорят, что конфликтовали пенсионеры давно.

Сейчас в отношении нападавшего избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Так что пока жить он будет здесь же, в своей комнате в пансионате.