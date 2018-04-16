Самолеты подключат к высокоскоростной спутниковой связи 

Это обеспечит пассажиров доступом в Интернет в пути. Вопрос только в стоимости услуги, так как спутниковая связь довольно дорогое удовольствие. В самолетах на тех же частотах тоже можно будет обеспечить связь с землей через спутник. Но пользоваться спутниковой связью нельзя будет во время взлета и посадки самолета.
Для подземки тоже разрешили использовать радиочастоты, правда, не для получения сигнала со спутника. Так, ГКРЧ разрешила использовать полосу радиочастот 360-380 МГц для мобильного широкополосного беспроводного доступа в метрополитенах Новосибирска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Правда, пока только тем, кто обеспечивает работу метро.