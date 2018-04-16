Самолеты подключат к высокоскоростной спутниковой связи

Это обеспечит пассажиров доступом в Интернет в пути. Вопрос только в стоимости услуги, так как спутниковая связь довольно дорогое удовольствие. В самолетах на тех же частотах тоже можно будет обеспечить связь с землей через спутник. Но пользоваться спутниковой связью нельзя будет во время взлета и посадки самолета.