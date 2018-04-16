Ещё
Самолеты подключат к высокоскоростной спутниковой связи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолеты подключат к высокоскоростной спутниковой связи 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Российская Газета
Это обеспечит пассажиров доступом в Интернет в пути. Вопрос только в стоимости услуги, так как спутниковая связь довольно дорогое удовольствие. В самолетах на тех же частотах тоже можно будет обеспечить связь с землей через спутник. Но пользоваться спутниковой связью нельзя будет во время взлета и посадки самолета.
Для подземки тоже разрешили использовать радиочастоты, правда, не для получения сигнала со спутника. Так, ГКРЧ разрешила использовать полосу радиочастот 360-380 МГц для мобильного широкополосного беспроводного доступа в метрополитенах Новосибирска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Правда, пока только тем, кто обеспечивает работу метро.
Российская Газета: последние новости
Технологии 5G изменят поездки по городу до неузнаваемости О начале военной операции против Сирии сообщила Тереза Мэй Сирийские ПВО сбили 13 ракет к югу от Дамаска
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская подлодка спасла Сирию от Британии179
Российский «Панцирь» отбил атаку США687
Трамп отложил санкции против России169
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте56
Россия получила неожиданную поддержку145
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение