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Word: как обновить все поля одновременно
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Word: как обновить все поля одновременно 

Chip.ru 36 минут назад
Фото: Chip.ru
Тот, кто писал и приводил к единому формату длинные текстовые документы, знает, как утомительно делать это вручную. Специально для таких случаев в Word был разработан механизм обновления полей. Оно позволяет, например, обновить все колонтитулы, оглавления, нумерацию страниц и так далее автоматически. Конечно, это очень удобно.
Обновить все поля в Word
Если вы хотите обновить поле в Word, отметьте его щелчком мыши, а затем нажмите клавишу.
Если же необходимо обновить все поля одновременно, сначала выберите все содержимое с помощью комбинации клавиш +, а затем нажмите. Таким образом вы обновите поля по всему документу.
К сожалению, Word реагирует несколько вяло, когда дело доходит до обновления полей. Если не все элементы обновлены, просто нажмите клавишу еще раз. В зависимости от длины документа вам придется произвести 4-5 итераций, но это все равно проще, чем делать все вручную. Однако в качестве альтернативы можно воспользоваться обходным решением.
Обновление всех полей через окно печати
Другой способ обновить все поля — через функцию печати. Для этого вам не нужно печатать документ. Достаточно открыть окно печати с помощью комбинации клавиш +, а затем снова закрыть его нажатием на Escape. После этого Word обновит все поля.
Эта мера обычно срабатывает быстрее, чем первый вариант, поскольку Word обновляет и сохраняет внутренние свойства документа для определенных действий. Печать является одним из них, потому что дата печати является полевой функцией и должна быть доступна.
Этот совет основан на MS Office Word 2007, но он годится и для Word 2010 и Word 2013.
Фото: pxhere.com, microsoft.com  Читайте также: Опасный вирус распространяется через файлы Microsoft Word
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