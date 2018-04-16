Друг Джигарханяна требует прекратить информационный террор против артиста

С осени прошлого года создатели ток-шоу «Пусть говорят» запустили «мыльную оперу» о разводе Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. При этом «первая кнопка» с самого начала заняла сторону пианистки и с энтузиазмом смакует подробности частной жизни престарелого артиста.

Друг Джигарханяна Артур Согомонян , услышав анонс очередного выпуска передачи, посвященного скандальному разводу, обратился к зрителям «Пусть говорят» с просьбой не реагировать на «очередную мерзкую выходку» создателей шоу.

Он отметил низкий моральный и профессиональный уровень авторов программы, которые гонятся за дешевыми сенсациями ради того, чтобы поднять снизившийся рейтинг своих дешевых передач.

Согомонян призвал зрителей никак не обсуждать то, что будет произноситься на ток-шоу, так как это именно то, что от них хотят его создатели. «Наша активность в медиа-пространстве только поднимет количество просмотров, это то, чего они ждут», — заявил он.

Призыв друга артиста поддержал и администратор страницы на Facebook. Он выступил против информационного террора Джигарханяна и потребовал прекратить вмешиваться в частную жизнь заслуженного артиста.

«Требуем информационной гигиены, уважения чувств и интересов зрителей, соблюдения этики и морали по отношению к артисту!», — цитирует обращение к Первому каналу сайт Dni.ru.