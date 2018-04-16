Фоменко будет заниматься благоустройством

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Депутат городского Совета Леонид Фоменко назначен на должность руководителя МБУ «Благоустройство». Распоряжение подписал глава администрации Андрей Шохин еще две недели назад, но о назначении стало известно только сегодня.

Напомню, что Фоменко возглавлял «Владимирские тепловые электрические сети», занимающиеся уличным освещением. Народный избранник также возглавляет комитет по бюджетной и налоговой политике Горсовета.