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Фоменко будет заниматься благоустройством
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Фоменко будет заниматься благоустройством 

ТВ-МИГ 33 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из социальной сети «ВКонтакте»
Депутат городского Совета Леонид Фоменко назначен на должность руководителя МБУ «Благоустройство». Распоряжение подписал глава администрации Андрей Шохин еще две недели назад, но о назначении стало известно только сегодня.
Напомню, что Фоменко возглавлял «Владимирские тепловые электрические сети», занимающиеся уличным освещением. Народный избранник также возглавляет комитет по бюджетной и налоговой политике Горсовета.
Как рассказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович, Фоменко эффективно проявил себя в должности гендиректора «ВТЭС» и ему было решено доверить возглавить «Благоустройство».
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