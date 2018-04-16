В сквере имени Авдеева на территории района Люблино состоялся субботник

— В субботнике приняли участие представители управы района, муниципалитета, общественных организаций, школ, а также пенсионеры и другие жители. Активисты убирали листву, оставшуюся с осени, красили скамейки, урны, столбы. Кроме того, на субботнике высадили деревья, повесили скворечники, отмыли памятники, — сообщила Ольга Лазарева.

Добавим, что по итогам субботника школы и другие организации района были награждены благодарственными письмами. (мю)