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В сквере имени Авдеева на территории района Люблино состоялся субботник
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В сквере имени Авдеева на территории района Люблино состоялся субботник 

Управа района Люблино 38 минут назад
Фото: Управа района Люблино
Общегородской субботник состоялся на территории сквера имени Авдеева, который находится в районе Люблино. Об этом рассказала руководитель исполкома партии «Единая Россия» в районе Люблино Ольга Лазарева.
— В субботнике приняли участие представители управы района, муниципалитета, общественных организаций, школ, а также пенсионеры и другие жители. Активисты убирали листву, оставшуюся с осени, красили скамейки, урны, столбы. Кроме того, на субботнике высадили деревья, повесили скворечники, отмыли памятники, — сообщила Ольга Лазарева.
Добавим, что по итогам субботника школы и другие организации района были награждены благодарственными письмами. (мю)
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