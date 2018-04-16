Микрорайон Западный в Ханты-Мансийске станет деловым, культурным и спортивным центром

Проект застройки северо-западной части югорской столицы обсудили участники общественных обсуждений, прошедших 11 апреля в библиоруме «БуквА» в рамках городского краудсорсингового проекта «МЫ ВМЕСТЕ!». Одним из ключевых моментов обсуждения стало благоустройство пешеходной зоны на улице Карла Маркса (участок от ул. Елены Сагандуковой с выходом на микрорайон «Западный»), которое презентовал заместитель директора, начальник управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации Ханты-Мансийска Игорь Мосин.

Сегодня участок площадью 14 гектаров в районе улицы Объездной, примыкающей к гостинице «Олимпийской», пустует. Инициатива состоит в том, чтобы обустроить на этой территории пешеходную зону, в которой с пользой и удовольствием смогут проводить досуг жители города. Хорошие условия для этого создают близость центра города, наличие дорог, инфраструктуры, жилого сектора.

По задумке проектировщиков, зеленая зона станет естественным продолжением улицы Карла Маркса, которую планируется реконструировать от Центральной площади и до улицы Сагандуковой. В этом случае в полтора раза удлинится один из популярнейших прогулочно-туристических маршрутов югорской столицы, наполненный красивыми видами и достопримечательностями, — от Долины ручьев через парки, центральную площадь и существующую пешеходную зону на Карла Маркса . Сегодня он упирается в Аллею спортивной славы и там же завершается, так как далее нет почти ничего примечательного.

Теперь же, если проект будет реализован, можно будет с комфортом продолжить свой путь, направляясь к Западному микрорайону, в котором будут возведены жилые и инфраструктурные здания, в том числе один из крупнейших в Югре торгово-деловых центров. Строительство этого объекта начнется уже в этом году. Добавим, что до конца года планируется завершить строительство дорожной развязки, которая объединит улицы Объездную и Дзержинского, что повысит доступность застраиваемого района, создаст дополнительные удобства для передвижения по городу.

Обсуждение мер по благоустройству западной части Ханты-Мансийска с горожанами стартовало в декабре прошлого года и продожается в 2018-м. На официальном портале органов местного самоуправления окружного центра проведен интернет-опрос, участники которого признали важность и необходимость реализации подобного проекта. Горожане предлагали разместить на благоустраиваемом участке парк с игровыми зонами для детей разных возрастов, пешеходные и велодорожки, площадки для занятий спортом и крупные спортобъекты, скейтпарк, скалодром, открытый амфитеатр для проведения культурных и спортивных мероприятий, фонтаны, ярмарочную зону и другие объекты.

11 апреля участники обсуждений рассмотрели вопрос целесообразности и необходимости размещения каждого из предложенных объектов, а также их совместимость между собой, высказали уточняющие предложения. Так, присутствующие сошлись во мнении, что футбольное поле и хоккейный корт в данном районе строить не обязательно, а трассу для картинга — и вовсе не стоит, ведь по соседству будут игровые зоны для малышей. Также сомнительна целесообразность установки колеса обозрения и прочих аттракционов, сезон использования которых очень краток ввиду суровости климата.

Среди высказанных пожеланий — уделить особое внимание вопросам безопасности, чтобы, к примеру, занятия на скалодроме велись под надзором инструктора. Молодые участники обсуждений высказали пожелание, чтобы при организации этого пространства было предусмотрено четкое зонирование между объектами, чтобы инфраструктура для малышей находилась на расстоянии от молодежной площадки. Также участников интересовал вопрос, как новый архитектурный комплекс будет участвовать в проекте «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица» и ориентированы ли решения по застройке микрорайона для проведения массовых мероприятий под открытым небом.