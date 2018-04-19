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В Центробанке рассказали о влиянии падения рубля на инфляцию
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В Центробанке рассказали о влиянии падения рубля на инфляцию 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Ослабление рубля на 5-10% добавляет к инфляции 0,05-0,1 процентного пункта в течение полугода-года, сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ РФ в материале «О чем говорят тренды».
"По нашим оценкам, ослабление рубля на 5-10% добавляет к инфляции 0,05–0,1 процентного пункта в течение полугода-года", — говорится в материалах.
Департамент ЦБ отмечает, что масштаб влияния расширения санкций на инфляцию будет зависеть от того, как долго продлится ослабление рубля и на каком уровне впоследствии стабилизируется курс.
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией ЦБ.
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