В Центробанке рассказали о влиянии падения рубля на инфляцию

"По нашим оценкам, ослабление рубля на 5-10% добавляет к инфляции 0,05–0,1 процентного пункта в течение полугода-года", — говорится в материалах.

Департамент ЦБ отмечает, что масштаб влияния расширения санкций на инфляцию будет зависеть от того, как долго продлится ослабление рубля и на каком уровне впоследствии стабилизируется курс.

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией ЦБ.