В Центробанке рассказали о влиянии падения рубля на инфляцию 

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Ослабление рубля на 5-10% добавляет к инфляции 0,05-0,1 процентного пункта в течение полугода-года, сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ РФ в материале «О чем говорят тренды».
"По нашим оценкам, ослабление рубля на 5-10% добавляет к инфляции 0,05–0,1 процентного пункта в течение полугода-года", — говорится в материалах.
Департамент ЦБ отмечает, что масштаб влияния расширения санкций на инфляцию будет зависеть от того, как долго продлится ослабление рубля и на каком уровне впоследствии стабилизируется курс.
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией ЦБ.