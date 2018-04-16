Мэрия Екатеринбурга заманивает горожан на уборку дворов «ценными призами»

Власти Екатеринбурга придумали новый способ вывести горожан на уборку улиц и дворов. В социальных сетях администрация запустила соответствующий фотоконкурс, передает "Уралинформбюро"

"Принять участие в этом конкурсе могут все желающие. Для этого необходимо сделать фотографию на тему весенней уборки городской территории, офисного или рабочего помещения и разместить в социальных сетях", — пояснили в пресс-службе мэрии. Сопроводить снимок нужно хэштегом #прибираемЕкб.

Конкурс, стартовавший 16 апреля, будет длиться до 27 числа. Авторы трех снимков, набравших наибольшее число лайков, получат «ценные призы Администрации города Екатеринбурга».

Стоит отметить, что планы властей по наведению порядка в городе пока что терпят фиаско. За 12 дней месячника чистоты коммунальщики смогли прибрать лишь 32% дорог, 40% тротуаров и 60% придорожных газонов. Еще хуже обстоят дела на территориях, находящихся в ведении УК и ТСЖ. Только 505 дворов из более чем 6 000 (7,4%) встретили День космонавтики чистыми. Ранее по теме: Грязью покрыты 70% дорог уральской столицы