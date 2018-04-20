Ещё
15 самарцев пополнят Президентский полк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня

15 самарцев пополнят Президентский полк 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В этом году проведению мероприятию ставшего уже традиционным уделялось особое внимание. Ведь 2018-й стал годом столетия Красной Армии и векового юбилея со дня образования военных комиссариатов.
"Сегодняшней молодежи нужно помнить, какой ценой отстояли деды и прадеды мир на земле. Юноши должны понимать, что защита родины — это священный долг каждого гражданина страны. — сказал военный комиссар Самарской области Александр Даньшин. — На Руси издревле было принято провожать молодежь в армию торжественно, с песнями, с плясками. Бывало, что, например, в сельской местности отмечали это событие всей деревней. Поэтому мы для ребят и организовали настоящий праздник".
По словам работников военкоматов, традиционно популярны у молодежи воздушно-десантные войска. Однако ими предпочтения губернских призывников не ограничиваются. Просятся и в подводники, и в воздушно-космические силы, и в морскую пехоту. «Мы, учитываем не только их собственные желания. Роль играют ранее полученные гражданские специальности и состояние здоровья», — пояснили в областном военном комиссариате.
"Я специально готовился служить в воздушно-десантных войсках. Изучал боевую технику, оружие, парашюты. Большую помощь мне оказал отец. Он у меня военнослужащий. — рассказал тольяттинец Эрик Сверкунов. — Не исключено, что заключу контракт и в дальнейшем свяжу жизнь с армией. Вполне возможно, даже стану офицером".
Надеется стать частью десантного братства и Виталий Катаев из Челно-Вершинского района. «Много времени уделял физической подготовке — бегал, подтягивался, отжимался, работал на силовых тренажерах, занимался игровыми видами спорта. Это пригодится мне как в армии, так и в дальнейшей жизни», — пояснил он.
Планируется, что в ВДВ из Самарской области отправятся служить 50 человек.
А вот для Вадима Чуракова, из Сергиевского района главное — получить армейскую специальность. «Не важно, куда направят: в танкисты, артиллеристы, ракетчики или мотострелки. Думаю, что год, когда я буду носить воинскую форму, не пройдет для меня даром, и на гражданку я вернусь, набравшись жизненного опыта», — пояснил он.
Президентский полк регулярно пополняется самарскими новобранцами. 15 человек прибудут туда и в этот призыв. «Буду нести почетную службу в московском Кремле. Это престижно, почетно, а главное, интересно. Раньше только немного слышал об этой легендарной воинской части и видел ее солдат по телевизору. Со спецификой службы, правда, пока не знаком. — рассказал новокуйбышевец Александр Лазарев. — Закончил Поволжский государственный колледж по специальности „Правоохранительная деятельность“, и возможно, моя дальнейшая жизнь будет связана с силовыми ведомствами. А тех, кто отслужил в Президентском полку, туда, насколько мне известно, берут охотнее».
Присутствующие на «Дне призывника» представители общественной организации «Союз генералов Самары» призвали ребят быть сильными духом и телом, не бояться новых условий жизни, не сторониться армейского коллектива, дорожить войсковым товариществом, умело овладевать современным вооружением и боевой техникой.
"Трудностей будет немало, но они при положительном настрое на службу и серьезном отношении к ней вполне преодолимы", — заявил генерал-майор Володя Саркисян.
Для будущих защитников отечества военнослужащие продемонстрировали современное российское оружие и военную форму. Кульминацией праздника стали зрелищные показательные выступления бойцов спецназа. Они показали приемы рукопашного боя, работу с оружием и одним ударом разбивали кирпичи и доски.
В Самаре в рамках «Дня призывника» прошли военно-спортивные состязания «Армейский калейдоскоп» на Кубок военного комиссара. Юнармейцы и кадеты стреляли в электронном тире, разбирали и собирали автомат Калашникова, бегали в бронежилетах, а также отвечали на вопросы по истории. А в самарском парке «Победы» была открыта аллея призывников.
"Такие акции нужны не только тем, кто уже в ближайшие месяцы пополнят ряды Вооруженных сил, но школьникам и студентам. У ребят была возможность познакомиться с образцами военной техники, подержать в руках оружие, отведать армейской каши, — рассказал врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев. — Но все-таки главные на таких мероприятиях именно призывники. В их адрес сказано много добрых слов и напутствий. Важно, чтобы они ушли служить с хорошим настроением".
Волга Ньюс: последние новости
В Самаре могут продлить маршрут 35-го автобуса Опубликован прогноз максимальных уровней воды в Волге в период весеннего половодья Дмитрий Азаров: "Строительству моста через Волгу необходимо сделать глубокое экономическое обоснование"
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безопасность России оказалась под угрозой238
США предложили лишить российского золота445
США уничтожили суперброневики наемников из РФ83
Асад принял решение после атаки по Сирии143
Россия направила ноту Британии35
Новости партнеров
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение